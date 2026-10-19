Καναδάς: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 19 σε κρίσιμη κατάσταση από τη φωτιά σε στρατιωτική βάση – Υπό διερεύνηση τα αίτια

Τουλάχιστον τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από φωτιά η οποία ξέσπασε σε στρατιωτική βάση στον Καναδά, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ. Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η πρωθυπουργός της Αλμπέρτα, Ντανιέλ Σμιθ, 39 άνθρωποι νοσηλεύονται, από τους οποίους τουλάχιστον 19 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο στη βάση των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων Γουέινραϊτ, στην επαρχία της Αλμπέρτα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη στρατιωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Ντανιέλ Σμιθ, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία της Αλμπέρτα, δύο στο Έντμοντον, ένα στο Ρεντ Ντιρ και ένα στο Κάλγκαρι. Ορισμένοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες εντατικής θεραπείας.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού κινητοποίησε 22 ασθενοφόρα εδάφους, έξι αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχε και η γειτονική επαρχία του Σασκάτσουαν.

Έληξε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι έληξε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης «Πορτοκαλί Κώδικας», η οποία είχε ενεργοποιηθεί σε αρκετά νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της μαζικής εισροής τραυματιών.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά επιβεβαίωσε τον θάνατο τεσσάρων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί. Χαρακτήρισε το περιστατικό μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν πλήξει τον καναδικό στρατό σε καιρό ειρήνης στο εσωτερικό της χώρας.

Όπως ανέφερε, μεταξύ των πληγέντων βρίσκονται έφεδροι και στρατιώτες του Καναδικού Ελαφρού Πεζικού της πριγκίπισσας Πατρίσια, ενός από τα ιστορικότερα στρατιωτικά συντάγματα της χώρας. Το προσωπικό είχε μεταβεί στη βάση Γουέινραϊτ από διάφορες περιοχές του Καναδά για να συμμετάσχει στην εκπαίδευση.

Ο Κάρνεϊ εξήρε το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης, ενώ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στα ομοσπονδιακά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες προς τιμήν των θυμάτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο καναδικός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Στην έρευνα συμμετέχει η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, δήλωσε ότι οι Αρχές εργάζονται για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Ο ίδιος μετέβη στο Έντμοντον για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Υπό δύσκολες συνθήκες

Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς ισχυροί άνεμοι, με ριπές που έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ευνόησαν την εξάπλωση της φωτιάς από τη στρατιωτική βάση προς τη γύρω αγροτική περιοχή.

Μέχρι τις 23:00 το Σάββατο, η Δημοτική Περιφέρεια του Γουέινραϊτ ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι οι κρίσιμες υποδομές προστατεύονταν. Δεν εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους της περιοχής.

Η πυρκαγιά είχε και πολιτικές επιπτώσεις, καθώς οδήγησε στην πρόωρη διακοπή της προκαταρκτικής ψηφοφορίας στο Γουέινραϊτ, ενόψει του δημοψηφίσματος της Δευτέρας για το ενδεχόμενο έναρξης διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανεξαρτησία της Αλμπέρτα από τον Καναδά.

Η Εκλογική Αρχή της Αλμπέρτα ανακοίνωσε ότι το εκλογικό κέντρο στο Wainwright Communiplex έκλεισε νωρίτερα το Σάββατο και ότι τα ψηφοδέλτια και το εκλογικό υλικό μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ως εναλλακτικά εκλογικά κέντρα ορίστηκαν εκείνα στο Λόιντμινστερ και το Βερμίλιον.