Καλυβάτσης: “Θα μας έκλειναν σήμερα γι’ αυτά που λέγαμε στους Α.Μ.Α.Ν.”

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Σωτήρης Καλυβάτσης, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο.

Μέσα σε πολλά, μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να μιλήσει τόσο για το καλλιτεχνικό διαζύγιο με τον Αντώνη Κανάκη όσο και για τους περιορισμούς που φέρει σήμερα η πολιτική ορθότητα στη σάτιρα.

-“Οι άντρες, λένε, μαλώνουν μόνο για γυναίκες και λεφτά. Να ρωτήσω γιατί χωριστήκατε με τον Αντώνη Κανάκη”;

-“Θέλαμε να κάνουμε άλλα πράγματα ο καθένας και πήραμε διαφορετικούς δρόμους. Αυτή είναι η αλήθεια, το λέω κάθε φορά που με ρωτάνε.

–“Συμφωνείς ότι η πολιτική ορθότητα έχει περιορίσει τα όρια της σάτιρας”;

“Εντάξει, και σε επανάληψη να έδειχναν αυτά που λέγαμε τότε στους Α.Μ.Α.Ν., θα μας έκλειναν μέσα σήμερα. Νομίζω τα όρια τα βάζει ο καθένας σατιρικός καλλιτέχνης μόνος του. Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να μειώσω κάποιον. Σιχαίνομαι να φέρνω σε αμήχανη θέση το κοινό. Για μένα δεν έχουν σημασία οι λέξεις, αλλά ο τρόπος που τις λες.

Η σάτιρα πρέπει να είναι αιχμηρή και να στηλιτεύει την εξουσία σε όποιο επίπεδο, σίγουρα στο πολιτικό, στις διαπροσωπικές σχέσεις, με τον προϊστάμενο σου, οπουδήποτε. Όμως δεν γίνεται σάτιρα με τον αδύναμο.

Μπορεί να κάνεις πλάκα, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω πλάκα με αυτόν, ας πούμε, που έχει μεγάλα αυτιά. Γιατί τελικά ακούει καλύτερα”.