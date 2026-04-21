Σωτήρης Καλυβάτσης για Υρώ Λούπη: «Πιστεύω θα με ακολουθούσε στην επαρχία – Αν και είμαστε διαφορετικοί, συντονιστήκαμε»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/4) καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ηθοποιός παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Υρώ Λούπη.

«Πολλές δουλειές, θα μπορούσα να κάνω, δεν έχω τέτοια θέματα. Θα μου άρεσε γενικά να κάνω καλά τους ανθρώπους ρε παιδί μου. Όχι να γίνω νοσοκόμος, που έχω κάποιες γνώσεις… Στην πανδημία, μιλούσα με φίλους στην Ικαρία, γιατί έχουμε κι εκεί συγγενείς… Και αυτό σκεφτόμουν! Να πάω εκεί», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει η Υρώ, γιατί κι αυτή είναι ένας άνθρωπος που της αρέσει και η φύση, και φτιάχνει πολλά πράγματα με τα χέρια της».

«Την Υρώ, τη γνώρισα το 2015. Ένιωσα ότι ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχουμε κάποια θέματα που τα βρίσκουμε. Η Υρώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο, είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχεις έναν άνθρωπο, μια σύντροφο ρε παιδί μου, που να ισορροπείς. Ήμουν πολύ τυχερός… Συνειδητά, είναι ίσως η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου.», συμπλήρωσε ο Σωτήρης Καλυβάτσης.