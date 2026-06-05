Πούτιν: Απορρίπτει μία συνάντηση με τον Ζελένσκι – «Προς το παρόν δεν βλέπω το νόημα»

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν βλέπει νόημα» σε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ανοιχτή επιστολή που του απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος με πρόταση για απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ολομέλειας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), ο Πούτιν υποστήριξε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ μια τέτοια συνάντηση, ωστόσο εκτίμησε ότι στην παρούσα φάση δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Δεν αρνήθηκα ποτέ. Αλλά το να συναντιόμαστε απλώς για να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα χωρίς αποτέλεσμα, το έχω ήδη ζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στην επιστολή Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι διάβασε συνοπτικά την επιστολή του Ζελένσκι και εξέφρασε απορία για τη στάση του Κιέβου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, δεν κατανοεί γιατί η ουκρανική πλευρά δεν επιθυμεί να θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως εγγυητή πιθανών συμφωνιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις έρχονται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Ουκρανού προέδρου, με την οποία ζητούσε απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες τερματισμού της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την ουκρανική πλευρά στις νέες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου.

Πηγή: M24.ru