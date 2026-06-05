Κρήτη: Πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο από την Ελούντα – Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου

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Αντιμέτωπος με βαρύ διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.200 ευρώ βρέθηκε ένας 28χρονος από την Ελούντα στην Κρήτη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς, έπειτα από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το fonien.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Ελούντας, όταν ο 28χρονος οδηγός φέρεται να κινείτο επικίνδυνα με το όχημά του, ενώ πιθανά βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Κατά την πορεία του προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ ενεπλάκη και σε τροχαίο ατύχημα, από το οποίο αποχώρησε χωρίς να παραμείνει στο σημείο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε προέκυψε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω άλλης τροχονομικής παράβασης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της Παρασκευής, σχηματίζοντας σε βάρος του τη σχετική δικογραφία για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που συνολικά ανέρχονται στα 7.200 ευρώ.

Η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το όχημα μεταφέρθηκε με γερανό της τροχαίας και ακινητοποιήθηκε.