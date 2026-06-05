Βελόπουλος για Πιερρακάκη: «Δεν είναι πράξη δικαιοσύνης να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί πράξη δικαιοσύνης η αύξηση αυτή όταν τα funds παραμένουν ανεξέλεγκτα.

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Κυριάκος Βελόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • “Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων, αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα”, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας την αύξηση του ακατάσχετου. Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι “να κλείνεις τα funds”.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ενημέρωσε τον κ. Γεραπετρίτη ότι η μετάθεση της ψήφισης του νόμου στην Τουρκία έγινε “λόγω τουρισμού και συνόδου του ΝΑΤΟ”, και όχι για τους λόγους που επικαλείται ο υπουργός.
  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να “Ανακηρύσσω τώρα ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια”, χαρακτηρίζοντάς την “φοβική, δειλή και επικίνδυνη”.

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«Πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης δεν είναι να κλέβεις τα σπίτια των Ελλήνων, αφήνοντας τα funds ανεξέλεγκτα και μετά να λες “σου αυξάνω το ακατάσχετο”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ότι αυξάνεται στα 1.600 ευρώ από 1.250 το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη είναι να κάνεις το ακριβώς αντίθετο: Να κλείνεις τα funds».

 

«Η ψήφιση του νόμου στην Τουρκία μετατέθηκε για Οκτώβριο, λόγω τουρισμού και συνόδου του ΝΑΤΟ»

«Ενημερώνουμε τον κύριο Γεραπετρίτη ότι η μετάθεση της ψήφισης του νόμου της Τουρκίας έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι λόγω της οικονομίας της Τουρκίας και το ότι χρειάζεται χρήματα σε συνάλλαγμα από την τουριστική σεζόν και ο δεύτερος είναι ότι το ΝΑΤΟ συνεδριάζει στην Τουρκία τους επόμενους μήνες, οπότε δεν βολεύει την Τουρκία η ένταση», τονίζει ακόμη ο  Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «με απλά λόγια, λόγω τουρισμού και συνόδου του ΝΑΤΟ, η ψήφιση του νόμου στην Τουρκία μετατέθηκε για τον Οκτώβριο. Τα υπόλοιπα που λέει ο υπουργός είναι δικαιολογίες, γιατί δεν μπορεί να πει το αυτονόητο: Ανακηρύσσω τώρα ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια. Φοβική η κυβέρνηση, δειλή και επικίνδυνη».

 

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