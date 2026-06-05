Έρευνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συμπεριφορά των νέων στο τιμόνι – Ανησυχητικά τα ευρήματα για τους Έλληνες οδηγούς

Οργισμένοι οδηγοί έτοιμοι για καβγά, που βρίζουν εύκολα και στην συντριπτική πλειοψηφία τους ασχολούνται με τα κινητά τους την ώρα που οδηγούν, συνθέτουν την εικόνα των Ευρωπαίων στο τιμόνι, ενώ ακόμα πιο ανησυχητική είναι η συμπεριφορά των νέων 16-24 ετών που οδηγούν. Μάλιστα σε αρκετές κατηγορίες οι Έλληνες οδηγοί βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παραβατικότητας.

Τα ιδιαιτέρως αυτά ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από μια τεράστια έρευνα που έγινε σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, από την Ipsos BVA και καταγράφει τη συμπεριφορά και την εικόνα των Ευρωπαίων οδηγών.

Το Ίδρυμα VINCI Autoroutes δημοσιεύει τα αποτελέσματα του 16ου Βαρόμετρου, για την υπεύθυνη οδήγηση με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της επικίνδυνης συμπεριφοράς και των καλών πρακτικών που θα βοηθήσουν ιδίως στην καλύτερη καθοδήγηση των μηνυμάτων πρόληψης. Παρά τη μείωση κατά 3% το 2024, ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, με σχεδόν 19.800 θανάτους.

Τα ευρήματα της έρευνας πρέπει να προβληματίσουν έντονα και να οδηγήσουν τους αρμοδίους στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων προκειμένου να περιορίσουν δραστικά ειδικά την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά των νέων οδηγών από 16 – 24 ετών.

Τα ευρήματα για τους νέους στην Ελλάδα και Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά :

Σχεδόν 9 στους 10 νέους χρησιμοποιούν το smartphone ή προγραμματίζουν το GPS κατά την οδήγηση και το 82% των Ελλήνων, ενώ το ίδιο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 88%.

χρησιμοποιούν το smartphone ή προγραμματίζουν το κατά την οδήγηση και το ενώ το ίδιο ποσοστό στην είναι Το 46% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κειμένου ή email ενώ οδηγεί, στην Ευρώπη το 39%

49% οδηγεί ενώ αισθάνεται μεγάλη κούραση, στην Ευρώπη το 40%

Το 48% οδηγεί χωρίς να δένει τη ζώνη ασφαλείας του, στην Ευρώπη το 22%.

Το 16% παραδέχεται ότι μερικές φορές οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Ευρώπη το 7%.

Το 3% οδηγεί μετά από χρήση ναρκωτικών —κοκαΐνης, έκστασης κ.λπ., στην Ευρώπη το 4%.

Η Bernadette Moreau, Διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος VINCI Autoroutes αναφερόμενη στην έρευνα, τόνισε ότι «αντιμέτωποι με τις τραγωδίες που συνδέονται με την οδική ανασφάλεια και οι οποίες επιμένουν χρόνο με τον χρόνο, όλοι οι οδηγοί πρέπει να αναθεωρήσουν τη συμπεριφορά τους πίσω από το τιμόνι. Καταρχάς, όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα πρέπει να λάβουν υπόψη τις τραγικές συνέπειες της απερίσκεπτης ανάληψης κινδύνων, αλλά ο καθένας από εμάς πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η οδήγηση απαιτεί αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν σε κάθε χώρα και πλήρη προσοχή».

Ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. επεσήμανε ότι «τα ευρήματα του φετινού Ευρωβαρόμετρου οδικής ασφάλειας επαναφέρουν ζητήματα ασφαλούς οδήγησης που παραμένουν κρίσιμα στο πέρασμα των χρόνων, όπως η χρήση κινητού και GPS κατά την οδήγηση. Όλοι όσοι δρούμε στο πεδίο της οδικής ασφάλειας οφείλουμε να ανανεώσουμε τη δέσμευση στο στόχο μας για μηδενισμό των θανατηφόρων ατυχημάτων, αλλά και ως οδηγοί οφείλουμε να αναλάβουμε μία ευθύνη και μια δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς».

Η Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» δήλωσε ότι «τα αποτελέσματα του 16ου Βαρόμετρου για την Υπεύθυνη Οδήγηση δείχνουν ότι, παρά τα θετικά σημάδια βελτίωσης που καταγράφονται και στη χώρα μας, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και οι επιθετικές συμπεριφορές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις. Ως Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», θεωρούμε ότι η διαρκής εκπαίδευση, η πρόληψη και η καλλιέργεια κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας από νεαρή ηλικία αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη μείωση των τροχαίων συμβάντων και των συνεπειών τους».