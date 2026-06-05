ΠΑΣΟΚ: Αυτοί είναι οι 8 «κύκλοι δημόσιας πολιτικής» και οι ομάδες πολιτικού συντονισμού τους

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Τη συγκρότηση οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής που αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «για την αποτελεσματικότερη άσκηση προγραμματικής και αντιπολιτευτικής δράσης».

Σε κάθε κύκλο ορίζεται ομάδα πολιτικού συντονισμού αποτελούμενη από στελέχη που προέρχονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτικό Συμβούλιο και τους Τομείς Πολιτικής του Κινήματος. Αποστολή τους είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής, η προβολή και εξειδίκευση των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, ο συντονισμός κοινοβουλευτικών, πολιτικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, η ενεργοποίηση του συνόλου των κομματικών δυνάμεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίας (Κ.Τ.Ε.), τους αντίστοιχους Τομείς Πολιτικής, τα κομματικά όργανα και τα στελέχη του Κινήματος, «με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα φέρνουν το πρόγραμμά μας σε άμεση επαφή με τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών».

Οι ομάδες πολιτικού συντονισμού ανά Κύκλο Δημόσιας Πολιτικής είναι οι εξής:

Οικονομία

Παύλος Γερουλάνος

Μιλένα Αποστολάκη

Πάρις Κουκουλόπουλος

Φίλιππος Σαχινίδης

Εξωτερική Πολιτική – Εθνική Άμυνα

Γιώργος Παπανδρέου

Δημήτρης Μάντζος

Μιχάλης Κατρίνης

Νικόλας Φαραντούρης

Στέλιος Περράκης

Κράτος – Δημόσια Διοίκηση

Παναγιώτης Δουδωνής

Νάντια Γιαννακοπούλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Θανάσης Γλαβίνας

Ανάπτυξη – Αγροτική Ανάπτυξη – Ναυτιλία – Τουρισμός

Άννα Διαμαντοπούλου

Γιώργος Νικητιάδης

Θάνος Πάλλης

Πάρις Τσάρτας

Κοινωνικό Κράτος – Υγεία – Εργασία – Κοινωνική Συνοχή

Παύλος Χρηστίδης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Ιωάννης Τσίμαρης

Ράνια Θρασκιά

Παιδεία – Πολτισμός – Αθλητισμός

Στέφανος Παραστατίδης

Σωκράτης Κάτσικας

Μιχάλης Αεράκης

Βασίλης Σκουντής

Δικαιοσύνη – Θεσμοί

Ευαγγελία Λιακούλη

Χρήστος Κακλαμάνης

Γιάννης Πανούσης

Μανόλης Βελεγράκης

Περιβάλλον – Ενέργεια – Υποδομές