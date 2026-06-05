Έντι Ράμα για mega-project Κούσνερ στην Αδριατική: «Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας καθώς δεν υπάρχει σχέδιο για την ανέγερση τουριστικού συμπλέγματος της οικογενείας Τραμπ στις νοτιοδυτικές ακτές της Αλβανίας. Ο Ράμα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο, τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» έχουν κινητοποιηθεί για τη δημιουργία κάτι μοναδικού.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», αναφερόμενος στις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογενείας Τραμπ.
  • Ο Ράμα διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο», τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» έχουν κινητοποιηθεί «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».
  • Ο Αλβανός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο» και κάλεσε «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».

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«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, όταν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογενείας Τραμπ στις νοτιοδυτικές ακτές της Αλβανίας.

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«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο», διαβεβαίωσε ο Έντι Ράμα που βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».

 


«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Κατ’ αρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».

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