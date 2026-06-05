Έντι Ράμα για mega-project Κούσνερ στην Αδριατική: «Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο»

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, όταν ερωτήθηκε για τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογενείας Τραμπ στις νοτιοδυτικές ακτές της Αλβανίας.
🇦🇱🇺🇸 Albanians are not happy that Jared Kushner and Ivanka Trump are buying the country’s only island
Their firm Affinity Partners is getting state property on a 99-year lease (technically forever), tax free, with government-built infrastructure
The 4$ billion project covers a… pic.twitter.com/q6EONWwAR6
— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 5, 2026
«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο», διαβεβαίωσε ο Έντι Ράμα που βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, για την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια, τονίζοντας ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».
Albanian Prime Minister Edi Rama vowed to press ahead with a €4 billion ($4.7 billion) luxury resort linked to Jared Kushner, the son-in-law of US President Donald Trump, which has sparked mounting protests. https://t.co/XYR86FHrAX
— Bloomberg (@business) June 2, 2026
Thousands of people are protesting in Albania against Trump’s son-in-law, Jared Kushner’s plan to build a luxury resort on an environmentally sensitive part of Albania’s coastline.
The $1.6 billion development is being led by Kushner’s investment firm Affinity Partners.… pic.twitter.com/5vtmZDX8fI
— Channel 4 News (@Channel4News) June 4, 2026
«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Κατ’ αρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός καλώντας «τα διεθνή μέσα ενημέρωσης» «να είναι πιο προσεκτικά».