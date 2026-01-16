Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα»

Έντι Ράμα για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN: «Φιλικά και χιουμοριστικά τα όσα είπα»
Φωτογραφία: Reuters

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και μερικών κουρασμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, φιλικό και χιουμοριστικό τόνο που χρησιμοποίησα κατά τη συνομιλία μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, για το επεισόδιο με τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράμα απευθυνόμενος στον Τζον Ντεφτέριος είπε: «Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε».

«Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης» συμπλήρωσε ο Έντι Ράμα.

«Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού […] Η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας» προσθέτει.

«Αλλά, παρακαλώ, όσοι είναι αναστατωμένοι και προσβεβλημένοι από το χιούμορ μου, ας μην περιμένουν από μένα να θεωρήσω όποιον γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» καταλήγει ο Αλβανός πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Έντι Ράμα:

«Είμαι έκπληκτος από την αντίδραση ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα και ορισμένων κουρασμένων Ελλήνων πολιτικών στον απολύτως αμερόληπτο, αλλά φιλικό και χιουμοριστικό τόνο της συνομιλίας μου με τον αξιότιμο δημοσιογράφο John Defterios στο πάνελ που διοργανώθηκε στο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι.

Είναι απίστευτο ότι μια φράση που ειπώθηκε για πλάκα μπορεί να βγει εντελώς από το πλαίσιο της και να μετατραπεί σε δημόσια διαμάχη που τροφοδοτείται από εθνικιστικό πάθος, κάτι που, δυστυχώς, συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης!

Αλλά διαβεβαιώνω όλους όσους ανησυχούν και αισθάνονται προσβεβλημένοι ότι δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ότι η ελληνική κουλτούρα αξίζει μόνο θαυμασμό, όχι μόνο για τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά και για τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους κινηματογραφιστές και τη μουσική που έχει δώσει στην ανθρωπότητα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα για την οποία τρέφω τα πιο θετικά συναισθήματα, ότι ο ελληνικός λαός είναι, για μένα, ένας αναντικατάστατος γείτονας και αδιαίρετος αδελφός του αλβανικού λαού, και ότι τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Έχουμε καταλάβει ο ένας τον άλλον; Ελπίζω ναι.

Αλλά, παρακαλώ, όσοι είναι αναστατωμένοι και προσβεβλημένοι από το χιούμορ μου, ας μην περιμένουν από μένα να θεωρήσω όποιον γράφει και μιλάει ελληνικά με το εθνικιστικό πάθος των προαναφερθέντων ως διάδοχο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

Αυτό είναι όλο».

