Επίθεση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιτέθηκε σε Eλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN, ο οποίος συντόνιζε τη συζήτηση.

Ο Τζον Ντεφτέριος, επί δεκαετίες δημοσιογράφος στο CNN, πρόφερε λανθασμένα τα ονόματα του Έντι Ράμα και του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνηση τους. Ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός απλώς τον διόρθωσε, ωστόσο, ο Ράμα ήταν φανερά ενοχλημένος και θεώρησε ότι η λάθος προφορά συνδεόταν με την ελληνική καταγωγή του δημοσιογράφου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Αλβανία, ο Ράμα ευχαρίστησε τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, και ρώτησε τον Ντεφτέριος αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος του CNN απάντησε χαμογελώντας: «δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι» και κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει.

Τότε ο Αλβανός πρωθυπουργός αντέδρασε και επιτέθηκε στον Ντεφτέριος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε».