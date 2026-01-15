Επίθεση Ράμα σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN: «Οι Έλληνες νομίζετε ότι είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είστε»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Έντι Ράμα

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι, όταν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επιτέθηκε σε Eλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN, ο οποίος συντόνιζε τη συζήτηση.

Ο Τζον Ντεφτέριος, επί δεκαετίες δημοσιογράφος στο CNN, πρόφερε λανθασμένα τα ονόματα του Έντι Ράμα και του Μαυροβούνιου πρωθυπουργού Μιλόικο Σπάιτς κατά την προσφώνηση τους. Ο Μαυροβούνιος πρωθυπουργός απλώς τον διόρθωσε, ωστόσο, ο Ράμα ήταν φανερά ενοχλημένος και θεώρησε ότι η λάθος προφορά συνδεόταν με την ελληνική καταγωγή του δημοσιογράφου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Αλβανία, ο Ράμα ευχαρίστησε τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Sultan Al Jaber, και ρώτησε τον Ντεφτέριος αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος του CNN απάντησε χαμογελώντας: «δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι» και κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει.

Τότε ο Αλβανός πρωθυπουργός αντέδρασε και επιτέθηκε στον Ντεφτέριος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είστε άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Τι εξετάζεται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:25 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ολλανδία: Τουλάχιστον 4 τραυματίες από την έκρηξη και την φωτιά στην Ουτρέχτη

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Ολλανδία, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθη...
20:06 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία για «Κίμων»: Πώς σχολίασαν τα ΜΜΕ την άφιξη της φρεγάτας στην Ελλάδα και την τελετή υποδοχής

Με εκτενή ρεπορτάζ τα περισσότερα από τα οποία είναι αμιγώς ειδησεογραφικά σχολίασαν τα ΜΜΕ στ...
19:18 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φον Ντερ Λάιεν για Ιράν: Αυτό που συμβαίνει είναι αποτρόπαιο – Εξετάζουμε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων

«Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν είναι αποτρόπαιο και η δολοφονία νέων ανθρώπων αποτελεί ανθρώπινη...
19:13 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν τον έπεισαν να δώσει «μια ευκαιρία» στο Ιράν για να δείξει «τις καλές του προθέσεις»

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι