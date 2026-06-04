Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου – Τι αναφέρει για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων

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Δημοσιεύθηκε από την Ολομέλεια του Aρείου Πάγου η απόφαση, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε, με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού του δανείου.

Η απόφαση αυτή αφορά σε σχεδόν 350.000 δανειολήπτες και όλα τα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί πως, οι εταιρείες διαχείρισης-funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες.

Επίσης επισημαίνεται πως, στις 27 Φεβρουαρίου 2025 είχε συζητηθεί η υπόθεση στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια, το πλήρες κείμενο της απόφασης για τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στο site του Αρείου Πάγου.