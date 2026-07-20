Θεσσαλονίκη: Τέταρτη προφυλάκιση για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Ο αριθμός των προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους τέσσερις, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Το «προφίλ» του 25χρονου

Ο 25χρονος είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου και γνώριμος στις αρχές. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πειστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος είναι μέλος του αναρχικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι’ αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε σήμερα μία ομάδα αντιεξουσιαστών σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης.

Όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου, την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα στα άτομα που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος φρόντισε να πετάξει το κινητό του, καθώς γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του.