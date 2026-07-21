Λούβρο: Επαναλειτουργεί η αίθουσα που έγινε στόχος ληστείας 88 εκατ. ευρώ – Χωρίς πολύτιμα αντικείμενα η έκθεση

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Η Πινακοθήκη Apollo στο Μουσείο του Λούβρου ανοίγει ξανά για το κοινό την Τετάρτη, μετά τη μεγάλη ληστεία κατά την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η Πινακοθήκη θα επανέλθει στη λειτουργία της ως κρατική αίθουσα τέχνης του 17ου αιώνα.

Η επαναλειτουργία της θα πραγματοποιηθεί παρουσία της υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας, Κατρίν Πεγκάρ. Ο πρόεδρος του Λούβρου, Κριστόφ Λεριμπό, ανέφερε ότι οι συλλογές και τα πολύτιμα αντικείμενα που εκτίθεντο στην αίθουσα έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Η ληστεία των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025. Οι δράστες, οι οποίοι είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες οικοδομών, εισήλθαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος που είχε τοποθετηθεί σε φορτηγό.

Στη συνέχεια, αφαίρεσαν οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.

Για τα κοσμήματα που διασώθηκαν, η διοίκηση του μουσείου σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικού, ασφαλούς χώρου σε διαφορετικό σημείο του Λούβρου. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός θησαυροφυλακίου χωρίς παράθυρα, ωστόσο η υλοποίησή του απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση και χρόνο.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια του Λούβρου

Η ληστεία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και ανέδειξε τα κενά ασφαλείας στο Λούβρο, το οποίο υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το περιστατικό οδήγησε, επίσης, σε διοικητικές αλλαγές στο μουσείο. Ο Κριστόφ Λεριμπό διαδέχθηκε στην προεδρία του Λούβρου τη Λοράνς ντε Καρ.

Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή στη Γαλλία είχε επισημάνει ότι τα ζητήματα ασφαλείας στα μουσεία είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Η επισήμανση αυτή ενίσχυσε τη δημόσια συζήτηση για την ανάγκη νέων επενδύσεων στην προστασία των πολιτιστικών θησαυρών.

Πηγή: AFP