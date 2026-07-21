Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άντι Μπέρναμ – «Θα συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Άντι Μπέρναμ μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπέρναμ επικοινώνησε πρώτα μαζί του μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

«Είχα μια πολύ καλή συνομιλία με τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ. Συζητήσαμε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικής σχέσης που έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Προανήγγειλε συνάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι οι δύο άνδρες αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.

«Θα συναντηθούμε στο εγγύς μέλλον για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε ακόμη στις προκλήσεις που, όπως σημείωσε, καλείται να αντιμετωπίσει ο Άντι Μπέρναμ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τη βρετανική κυβέρνηση.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του ένα μεγάλο έργο, αλλά θα καταφέρει να το φέρει εις πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να βοηθήσουν!», επισήμανε.

Τα θέματα της συνομιλίας

Στην τηλεφωνική επικοινωνία εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, οι εμπορικές σχέσεις, η στρατιωτική συνεργασία και η αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ.

«Συζητήσαμε για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, το εμπόριο, τη στρατιωτική συμμαχία, την αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ και πολλά άλλα θέματα. Η τηλεφωνική συνομιλία ήταν ενδιαφέρουσα και πήγε πολύ καλά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του, ευχόμενος επιτυχία στον Άντι Μπέρναμ: «Ευχήθηκα στον πρωθυπουργό Μπέρναμ καλή τύχη και καλή επιτυχία!».