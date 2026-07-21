Τουρκία: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το μέλλον των S-400 – Αναζητεί «λύσεις» μέσω συνομιλιών «με τρίτες χώρες»

Διπλωματικός πυρετός βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Άγκυρας, Ουάσινγκτον και Μόσχας σχετικά με το μέλλον του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 που διαθέτει η Τουρκία.

Καθώς η Άγκυρα αναζητά τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο που της στερεί τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, οι συζητήσεις για πιθανή μεταπώληση ή μεταφορά του συστήματος σε τρίτη χώρα φέρνουν στο προσκήνιο λεπτές ισορροπίες.

Επαφές με τις ΗΠΑ και τρίτες χώρες

Η Άγκυρα βρίσκεται σε συνομιλίες που εμπλέκουν τρίτες χώρες σχετικά με το μέλλον των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας S-400, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Απαντώντας σε γραπτές ερωτήσεις βουλευτών σχετικά με τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, καθώς και για την επακόλουθη επανέναρξη των επαφών με τις ΗΠΑ για το ζήτημα, ο Γκιουλέρ ανέφερε: «Σε μια διαδικασία που συνεχίζεται με θετική δυναμική στον στρατιωτικό και πολιτικό τομέα με τις ΗΠΑ, αναζητούνται λύσεις μέσω αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας για ζητήματα που μεταφέρθηκαν από το παρελθόν και τα οποία αφορούν επίσης τρίτες χώρες. Όπως πάντα, τα σχέδια εθνικής μας άμυνας καταρτίζονται με ακρίβεια και επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές αναλύσεις απειλών».

Οι γραπτές ερωτήσεις υποβλήθηκαν εν μέσω κοινοβουλευτικής συζήτησης γύρω από τις διαβουλεύσεις για την πιθανή πώληση του συστήματος S-400 σε τρίτη χώρα, ως μέσο για την άρση του εμποδίου στην αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία.

Ο Γκιουλέρ τόνισε εκ νέου ότι ο σχεδιασμός της εθνικής άμυνας συνεχίζει να διαμορφώνεται από τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι τα εθνικά αμυντικά σχέδια προετοιμάζονται με γνώμονα μακροπρόθεσμες στρατηγικές εκτιμήσεις.

«Πολλαπλά μέτωπα» στις διεργασίες της Άγκυρας

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε στις 16 Ιουλίου ότι οι εργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα περιφερειακής αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μακρού βεληνεκούς S-400 συνεχίζονται «σε πολλαπλά μέτωπα».

Μιλώντας μετά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου του υπουργείου στις εγκαταστάσεις της Havelsan, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ζεκί Ακτούρκ, δήλωσε συγκεκριμένα στους δημοσιογράφους: «Οι εργασίες που σχετίζονται με τα συστήματα περιφερειακής αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μακρού βεληνεκούς S-400 συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα. Συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν προκύψουν».

«Άκρως ευαίσθητο θέμα» λέει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία για τα συστήματα αεράμυνας S-400 που είχαν προμηθευτεί παλαιότερα στην Άγκυρα, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζοντας το θέμα «άκρως ευαίσθητο».

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε τις επαφές με την τουρκική πλευρά επί του ζητήματος αυτού», ανέφερε τότε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε αίτημα να σχολιάσει δημοσιεύματα των τουρκικών ΜΜΕ που ανέφεραν ότι η Άγκυρα είχε μεταπωλήσει τα ρωσικά συστήματα S-400 για να απαλλαγεί από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Όταν ρωτήθηκε αν η Άγκυρα είχε προσεγγίσει τη Μόσχα για να ζητήσει άδεια για μια τέτοια πώληση και, αν ναι, πώς είχε απαντήσει η Ρωσία, ο Πεσκόφ δεν απάντησε άμεσα, αναφέροντας μόνο ότι «Aυτό το θέμα εμπίπτει κατηγορία των άκρως ευαίσθητων ζητημάτων».

Το παρασκήνιο των κυρώσεων CAATSA και η συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ

Το καθεστώς του συστήματος S-400 και η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ήταν επίσης κεντρικά θέματα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το 2019, οι ΗΠΑ απομάκρυναν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά των συστημάτων S-400.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, η Ουάσινγκτον ισχυρίστηκε ότι το ρωσικό σύστημα θα έθετε σε κίνδυνο τα μαχητικά αεροσκάφη και είναι ασύμβατο με τα συστήματα του ΝΑΤΟ, ενώ η Άγκυρα από την πλευρά της τόνιζε επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο, προτείνοντας τη συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη του ζητήματος.

Μιλώντας στο πλευρό του Ερντογάν, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις που επιβάρυναν τις σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. «Θα άρουμε τις κυρώσεις», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις».

Οι κυρώσεις είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA) λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400 από την Τουρκία.