Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ – 11 μονάδες διαφορά από την ΕΛΑΣ

Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, πριν από τη θερινή ανάπαυλα, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,8%, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. καταγράφεται δεύτερη με 15,8% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο στο 10,1%. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης μια οριακή μάχη για την είσοδο στη Βουλή μεταξύ κομμάτων που κινούνται γύρω στο όριο του 3%.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τελευταία δημοσκόπηση βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%.
  • Η δεύτερη θέση έχει πλέον ξεκάθαρο κάτοχο, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
  • Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται από την τέταρτη θέση καθώς καταγράφεται στο 10,1%, με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί στο 8,9% και τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα. Οριακή μάχη για το όριο του 3% δίνουν ΜέΡΑ25, Φωνή Λογικής και Πλεύση Ελευθερίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για POLITIC, πριν από τη θερινή ανάπαυλα βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%.

Η δεύτερη θέση έχει πλέον ξεκάθαρο κάτοχο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ πιέζεται περισσότερο από την τέταρτη θέση παρά από τη δεύτερη καθώς καταγράφεται στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 8,9%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα.

Πιο χαμηλά, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού 5,3%, ενώ γύρω από το όριο του 3% στήνεται οριακή μάχη ανάμεσα σε ΜέΡΑ25 με 3,1%, Φωνή Λογικής με 3% και Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%

Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%. Συνολικά, το 14% δεν τοποθετείται σε κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στο γράφημα.

dimoskopisi

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 26,8%
  • ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,9%
  • ΚΚΕ: 5,9%
  • Ελπίδα: 5,3%
  • ΜέΡΑ25: 3,1%
  • Φωνή Λογικής: 3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%
  • Δημοκράτες: 2,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%
  • Νέα Αριστερά: 0,5%
  • Νίκη: 0,3%
  • Άλλο κόμμα: 5%
  • Αναποφάσιστοι: 9%
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