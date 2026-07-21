Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,8% η ΝΔ – 11 μονάδες διαφορά από την ΕΛΑΣ

Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για POLITIC, πριν από τη θερινή ανάπαυλα βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με 26,8% και προβάδισμα 11 μονάδων, αλλά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%.

Η δεύτερη θέση έχει πλέον ξεκάθαρο κάτοχο, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. συγκεντρώνει 15,8% και βρίσκεται 5,7 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ πιέζεται περισσότερο από την τέταρτη θέση παρά από τη δεύτερη καθώς καταγράφεται στο 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί στο 8,9%, με τη μεταξύ τους απόσταση να περιορίζεται μόλις στη 1,2 μονάδα.

Πιο χαμηλά, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού 5,3%, ενώ γύρω από το όριο του 3% στήνεται οριακή μάχη ανάμεσα σε ΜέΡΑ25 με 3,1%, Φωνή Λογικής με 3% και Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Οι Δημοκράτες βρίσκονται στο 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, η Νέα Αριστερά στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%

Οι αναποφάσιστοι βρίσκονται στο 9%, ενώ η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5%. Συνολικά, το 14% δεν τοποθετείται σε κάποιο από τα κόμματα που εμφανίζονται ονομαστικά στο γράφημα.

Αναλυτικά τα ποσοστά: