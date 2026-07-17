Αρχαιολογικός θησαυρός: Ανακαλύφθηκε άθικτη νεκρόπολη 2.500 ετών κάτω από εργοστάσιο – Πώς το έδαφος λειτούργησε σαν «χρονοκάψουλα»

Πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός σύγχρονου εργοστασίου ζυμαρικών στην Ιταλία, εκεί όπου καθημερινά παράγεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της χώρας, ο χρόνος σταμάτησε ξαφνικά πριν από 2.500 χρόνια. Μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη έφερε στο φως μια αρχαϊκή νεκρόπολη, η οποία παρέμενε θαμμένη και ανέπαφη κάτω από τα θεμέλια του εργοστασίου στο Γκρανιάνο.

Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο η ηλικία του ευρήματος, αλλά και το γεγονός ότι το έδαφος λειτούργησε σαν μια χρονοκάψουλα, διασώζοντας εξαιρετικά σπάνια υλικά που συνήθως χάνονται στο πέρασμα των αιώνων.

Φως στο παρελθόν: 85 τάφοι ήρθαν στο φως στο Γκρανιάνο

Το νεκροταφείο ανακαλύφθηκε μέσω προληπτικών αρχαιολογικών ερευνών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στο εργοστάσιο της οδού Via dei Pastai.

Χρονολογούμενη στο πρώτο μισό του έκτου αιώνα π.Χ., η νεκρόπολη του Γκρανιάνο έχει διασώσει όχι μόνο πολύτιμα κτερίσματα, αλλά και υφάσματα, ξύλινα αντικείμενα, καθώς και καλάθια φτιαγμένα από πλεγμένες ίνες.

Τέτοια οργανικά υλικά σπάνια επιβιώνουν για περισσότερα από 2.500 χρόνια, καθιστώντας το νεκροταφείο μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τα ταφικά έθιμα και την καθημερινή ζωή στην προ-ρωμαϊκή Καμπανία.

Τα πρώτα ευρήματα: 16 ενήλικες, 4 παιδιά και 15 βρέφη στο μικροσκόπιο

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025 και κάλυψαν μια έκταση περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν 85 ταφές, αν και η εξέταση των ανθρώπινων λειψάνων βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει 16 ενήλικες, τέσσερα παιδιά και 15 βρέφη.

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία Geomed, υπό την επιστημονική εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων, Καλών Τεχνών και Τοπίου για τη Μητροπολιτική Περιοχή της Νάπολης. Η αρχαιολόγος Francesca Mermati είχε τον ρόλο της επιστημονικής διευθύντριας των ερευνών.

Αρκετά άτομα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ταφικές λάρνακες κατασκευασμένες από κυβόλιθους ηφαιστειακού πώρου (τόφου).

Οι αεροστεγείς συνθήκες στο εσωτερικό ορισμένων από αυτούς τους τάφους προστάτευσαν υλικά που κανονικά θα είχαν αποσυντεθεί, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων υφάσματος, ξύλινων αντικειμένων και πλεκτών καλαθιών.

Αυτά τα κατάλοιπα θα μπορούσαν να προσφέρουν στοιχεία για την ένδυση, την ξυλουργική, την κατασκευή καλαθιών και τη φροντίδα των νεκρών—τομείς που συχνά είναι δύσκολο να ανασυντεθούν μόνο από τα κεραμικά και τα μεταλλικά αντικείμενα.

Πολυτελή αγαθά συνέδεαν το Γκρανιάνο με το μεσογειακό εμπόριο

Η ποιότητα των κτερισμάτων υποδηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέρος του νεκροταφείου χρησιμοποιούνταν από μια πλούσια και κοινωνικά εξέχουσα κοινότητα.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται αιγυπτιακοί σκαραβαίοι που συνδέονται με τη Ναύκρατι, τον ελληνικό εμπορικό σταθμό στο Δέλτα του Νείλου, καθώς και κεχριμπαρένια κοσμήματα σε σχήμα ζώων, ασημένια αντικείμενα και χάλκινα τεχνουργήματα ετρουσκικής προέλευσης.

Από τους τάφους ήρθαν επίσης στο φως διακοσμημένα κεραμικά, κοσμήματα, όπλα και χάλκινες πόρπες ενδυμάτων.

Αντί να αποδεικνύουν απευθείας ταξίδια μεταξύ του Γκρανιάνο και καθεμιάς από αυτές τις περιοχές, τα αντικείμενα δείχνουν ότι η κοινότητα συμμετείχε σε εκτεταμένα δίκτυα ανταλλαγών που συνέδεαν την Καμπανία με τον ελληνικό κόσμο, την Αίγυπτο, την Ετρουρία και την ανατολική Μεσόγειο.

Ορισμένα αντικείμενα φέρουν επίσης αλφαβητικά χαράγματα (γκράφιτι), συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ονομάτων που ενδέχεται να ταυτοποιούν τους κατόχους τους. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτές οι επιγραφές θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των πολιτισμικών δεσμών και των εμπορικών επαφών των ανθρώπων που θάφτηκαν στην τοποθεσία.

Μια κοινότητα της ελίτ του Ager Stabianus

Κατά την αρχαιότητα, το Γκρανιάνο αποτελούσε μέρος του Ager Stabianus, της περιοχής δηλαδή που περιέβαλε τις αρχαίες Σταβίες (Stabiae) και εκτεινόταν ανάμεσα στη χερσόνησο του Σορέντο και την κοιλάδα του Σάρνο.

Το νεκροταφείο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα χρονολογείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικισμοί γύρω από τον κόλπο της Νάπολης βίωναν σημαντικές οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές.

Ετρουσκικές, ελληνικές και τοπικές κοινότητες αλληλεπιδρούσαν σε ολόκληρη την περιοχή, πριν από την επιβολή του ρωμαϊκού ελέγχου στην Καμπανία.

Τα ταφικά σύνολα υποδηλώνουν ότι μια ομάδα της ελίτ χρησιμοποιούσε τις τελετές κηδείας για να επιδείξει τον πλούτο και το κοινωνικό της κύρος. Εισαγόμενα κοσμήματα και πολυτελή αγγεία τοποθετούνταν στο πλευρό των νεκρών, ενώ η κατασκευή προσεκτικά σφραγισμένων λαρνάκων από πώρο απαιτούσε σημαντική εργασία και πόρους.

Ως εκ τούτου, η ανακάλυψη αυτή προσθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περιοχή γύρω από την αρχαία Σταβία κατείχε μια πολύ πιο σημαντική θέση στα δίκτυα εμπορίου και οικισμών του έκτου αιώνα π.Χ., από ό,τι θα μπορούσαν να υποδηλώσουν από μόνα τους τα μεταγενέστερα ρωμαϊκά κατάλοιπά της.

Παλαιότερα κατάλοιπα κάτω από το νεκροταφείο

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης δομές και τομές κάτω από τη νεκρόπολη, οι οποίες χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού και του Χαλκού (Χαλκολιθική). Αυτά τα παλαιότερα κατάλοιπα υποδηλώνουν ότι η περιοχή είχε κατοικηθεί ή χρησιμοποιηθεί πολύ πριν από την ίδρυση του αρχαϊκού νεκροταφείου.

Η περιοχή της ανασκαφής έχει πλέον τεκμηριωθεί και αναμένεται να καλυφθεί ξανά, αλλά οι έρευνες στα υλικά που εντοπίστηκαν θα συνεχιστούν. Μια διεπιστημονική ομάδα πραγματοποιεί αρχαιολογικές, βιοαρχαιολογικές και αρχαιομετρικές μελέτες στα αντικείμενα και τα ανθρώπινα λείψανα.

Οστεολογικές και χημικές αναλύσεις θα εξετάσουν τη διατροφή, την κινητικότητα, τις ασθένειες και τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που κατοικούσαν στην περιοχή κατά τον έκτο αιώνα π.Χ.

Τα αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να προσφέρουν μια σαφέστερη εικόνα για την κοινότητα που χρησιμοποιούσε τη νεκρόπολη του Γκρανιάνο και τη θέση της στην ευρύτερη ιστορία της προ-ρωμαϊκής Καμπανίας.