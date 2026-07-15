Αλόννησος: Ώρες αγωνίας για 3χρονο αγόρι που έπεσε από ύψος τριών μέτρων – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου

Τραυματισμένο στο κεφάλι οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου 3χρονο αγόρι το οποίο έκανε διακοπές με τους γονείς του στην Αλόννησο.

Η οικογένεια Ιταλών, βρισκόταν σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο, όταν το παιδί την ώρα που έπαιζε στο μπαλκόνι, έπεσε στον δρόμο από ύψος τριών μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, σύμφωνα με το magnesianews.

Οι γονείς του το μετέφεραν στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου γύρω στη 1.30 το μεσημέρι και από εκεί κινητοποιήθηκε το Λιμενικό για να διακομισθεί με το «Άξιον Εστί» στον Βόλο. Το σκάφος έφτασε στο λιμάνι γύρω στις 4.30 το απόγευμα και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε, στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε πιθανότητα στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα στην Παιδιατρική Κλινική.