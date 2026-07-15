Καναδάς: Μαίνονται οι πυρκαγιές με 835 ενεργά μέτωπα – Ιστορικός καύσωνας με 41 βαθμούς

Μερικές από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές καίνε στο δυτικό – κεντρικό Οντάριο, καταστρέφοντας πυκνά δάση και απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες καπνού στην ατμόσφαιρα. Οι άνεμοι κατευθύνουν τώρα αυτό τοξικό νέφος προς την επικράτεια των ΗΠΑ, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια κατοίκους στο άνω Μεσοδυτικό τμήμα (Midwest) και στα βορειοανατολικά της χώρας.

Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον Καναδά μέχρι τη Νέα Υόρκη

Ο καπνός έχει ήδη αρχίσει να καλύπτει τον ουρανό σε μεγάλες αμερικανικές μεγαλουπόλεις, κρύβοντας τον ήλιο ακόμη και στη Νέα Υόρκη. Πολύ πυκνό στρώμα καπνού καλύπτει το Ντουλούθ της Μινεσότα, το Μαρκέτ του Μίσιγκαν, καθώς και το βόρειο Ουισκόνσιν, ενώ το φαινόμενο επηρεάζει άμεσα και μεγάλες πόλεις του Καναδά, όπως το Τορόντο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τοξικό νέφος αναμένεται να επεκταθεί από το Μπάφαλο έως τη Νέα Υόρκη και τη Φιλαδέλφεια, περνώντας από το Γκριν Μπέι, το Μιλγουόκι, το Ντιτρόιτ και άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές.



Αν και οι συνθήκες στη Νέα Υόρκη δεν αναμένεται να φτάσουν στα ακραία επίπεδα του Ιουνίου του 2023, όταν ο ουρανός είχε βαφτεί πορτοκαλί, η ποιότητα του αέρα θα παραμείνει σε ανθυγιεινά επίπεδα. Οι Αρχές έχουν ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα από τη Μινεσότα μέχρι την ανατολική ακτή, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος αφορά το σύνολο του πληθυσμού και όχι μόνο τις ευπαθείς ομάδες.

Η μόνη ελπίδα για τη διάλυση του καπνού είναι οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις στο τέλος της εβδομάδας.

An apocalyptic scene unfolded on Highway 11 in Northwestern Ontario, Canada, this evening as the sky turned deep red and nearly black. pic.twitter.com/KK2RVqLMtP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 15, 2026

Ιστορικός καύσωνας με δείκτες δυσφορίας έως 41.5°C

Η περιβαλλοντική κρίση επιδεινώνεται δραματικά καθώς συμπίπτει με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει τη χώρα από άκρη σε άκρη. Στην Ανατολική Ακτή, από την Ουάσινγκτον έως τη Νέα Υόρκη, τα θερμόμετρα αναμένεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους 38°C.

Ωστόσο, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο αφόρητη λόγω της υψηλής υγρασίας. Ο δείκτης δυσφορίας (αισθητή θερμοκρασία) προβλέπεται να φτάσει:

Στους 40°C στη Νέα Υόρκη.

Στους 40.5°C στην Ουάσινγκτον.

Έως και τους 41.5°C στη Φιλαδέλφεια.

Η Μινεάπολη παραμένει επίσης σε κατάσταση έκτακτης προειδοποίησης, με την αισθητή θερμοκρασία να αγγίζει τους 38°C. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κορύφωση του καύσωνα θα σημειωθεί στα μέσα της εβδομάδας, με μια σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας να αναμένεται από τον βορρά προς τον νότο τις επόμενες ημέρες.

Ακραία φαινόμενα στο Τέξας: Πλημμύρες-ρεκόρ και ανεμοστρόβιλοι

Την ίδια ώρα, το νότιο τμήμα των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια τελείως διαφορετική, αλλά εξίσου επικίνδυνη απειλή. Στο Texas Hill Country έχουν ήδη σημειωθεί ιστορικά ύψη βροχής που κυμαίνονται από 15 έως 40 εκατοστά, προκαλώντας εκτεταμένες ξαφνικές πλημμύρες και αναγκάζοντας τα σωστικά συνεργεία να πραγματοποιήσουν δεκάδες διασώσεις πολιτών από εγκλωβισμένα οχήματα και σπίτια.

Craziest angle of the fire in Canada I have seen yet. pic.twitter.com/BAqVR0Efm9 — Lee Kuan Yimby (@LeeKuanYimby) July 15, 2026



Η απειλή πλημμύρας στο Δυτικό Τέξας έχει σημάνει συναγερμό στο μέγιστο επίπεδο (4 στα 4), καθώς αναμένονται επιπλέον 15 έως 30 εκατοστά βροχόπτωσης σε πόλεις όπως το Σαν Αντόνιο, το Ουβάλντε και η Λόμα Άλτα.

Σαν να μην έφταναν οι πλημμύρες, το πρωί της Τετάρτης (15/7/2026) επιβεβαιώθηκε η δημιουργία ανεμοστρόβιλου που άγγιξε το έδαφος κοντά στο Σαν Αντόνιο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν άμεσες αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς ή καταστροφές.

ONTARIO IS BURNING. 75 fires have gone out of control resulting in yellow skies all over Ontario. Resident can also smell the fire from miles away. pic.twitter.com/iVuG6soRdY — Aman (@Mrhira) July 15, 2026

Σε επιφυλακή οι αρμόδιοι φορείς

Η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο ήταν σήμερα η χειρότερη μεταξύ μεγάλων πόλεων παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στο βορειοδυτικό Οντάριο σκοτείνιασε τον ουρανό και ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις εξωτερικές δραστηριότητες, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Καναδά Environment Canada ανέφερε πως ο Δείκτης Ποιότητας του Αέρα (Air Quality Health Index- AQHI) έφθασε στο επίπεδο 10+, που χαρακτηρίζεται ως «πολύ υψηλός κίνδυνος», για το Τορόντο.

Η IQAir, μια ελβετική εταιρεία τεχνολογίας που αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, κατέταξε το Τορόντο στην πρώτη θέση του καταλόγου των πόλεων παγκοσμίως με τη χειρότερη ποιότητα αέρα, ξεπερνώντας την Κινσάσα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μεντάν στην Ινδονησία και το Δελχί στην Ινδία.

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον βόρειο Καναδά τα τελευταία χρόνια έχει επίσης εξαπλωθεί σε μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ, οδηγώντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για την υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων, που είναι πιο επιρρεπείς στα σωματίδια καπνού.

Awful. This is our current air quality in Southwestern Ontario right now caused by these fires. Looks, smells, and feels like the apocalypse has arrived. pic.twitter.com/PgFd1szwVk — Jamie Chirps 🇨🇦 (@Jamiee_Chirps) July 15, 2026



Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια αμαξοστοιχία των καναδικών σιδηροδρόμων να περνά μέσα από τις φλόγες κοντά στο Άρμστρονγκ, στο Οντάριο, έγινε viral. Η καναδική σιδηροδρομική εταιρεία Canadian National ανακοίνωσε πως ανέστειλε προσωρινά τα δρομολόγια κοντά στο Άρμστρονγκ, ως προληπτικό μέτρο, εξαιτίας των πυρκαγιών. Οι εργαζόμενοι της CN στην περιοχή και κάτοικοι του Άρμστρονγκ απομακρύνθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας, ανέφερε η CN.

‘We’re encased in flames’: Rail worker captures harrowing video as wildfire closes in on CN train Full story🔗https://t.co/S0XPtEDI3E pic.twitter.com/rlDiw6tOiG — CP24 (@CP24) July 15, 2026



Βάσει των τελευταίων στατιστικών στοιχείων από τις καναδικές υπηρεσίες, η περίοδος των πυρκαγιών ήταν έως τώρα λιγότερο δραματική στη χώρα σε σύγκριση με το 2023, έτος ρεκόρ και το 2025.

835 ενεργά μέτωπα

Περίπου 835 ενεργά πύρινα μέτωπα μαίνονται σήμερα στον Καναδά και 112 εξ αυτών θεωρούνται ανεξέλεγκτα, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, 19 εκατομμύρια στρέμματα έχουν μετατραπεί σε στάχτες, ήτοι μια επιφάνεια που προσεγγίζει την έκταση της Σλοβενίας. Οι περισσότερες πυρκαγιές καίνε στις κεντρικές επαρχίες Μανιτόμπα, Σασκάτσουαν και Οντάριο.

Το 2023, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα είχαν καεί στη χώρα.

Οι καναδικές Αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, εξαιτίας των καπνών, καλώντας τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω, όσο είναι δυνατόν.

«Οι καπνοί από τις δασικές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο έχουν ως αποτέλεσμα μια πολύ καλή ποιότητα αέρα και μια περιορισμένη ορατότητα» και οι συνθήκες δεν θα βελτιωθούν πριν από το πρωί της Παρασκευής, έγινε γνωστό από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

«Η υγεία κάθε πολίτη κινδυνεύει. Περιορίστε τον χρόνο που περνάει έξω. Επαναπρογραμματίστε ή ακυρώστε τις αθλητικές δραστηριότητες ή υπαίθριες εκδηλώσεις», επισήμαναν.

Το Μόντρεαλ είχε γνωρίσει ένα παρόμοιο φαινόμενο, μικρότερης έντασης, το πρωί της Τρίτης.