«Πυρά» Πολάκη στον Φάμελλο: «Επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας»

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Λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης βρέθηκε στη Βουλή, από όπου, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προανήγγειλε την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της.

«Επανήλθα για τρίτη φορά» – Η αιχμηρή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Έντονη εσωκομματική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου, με τον Παύλο Πολάκη να απαντά μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και εξαπολύοντας προσωπικές αιχμές κατά του πρώην προέδρου του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης ξεκίνησε την ανάρτησή του γράφοντας: «ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!! Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!», υποστηρίζοντας ότι η νέα του επανένταξη αποτελεί ακόμη ένα προσωπικό «ρεκόρ», το οποίο, όπως ανέφερε, προστίθεται στις 13 άρσεις της βουλευτικής του ασυλίας.

Προσωπικές αιχμές κατά Φάμελλου

Στη συνέχεια στράφηκε ευθέως κατά του Σωκράτη Φάμελλου, τον οποίο χαρακτήρισε «Φάμελλο του εξώστη και του «στηρίζω άλλο κόμμα», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας», τάχθηκε εναντίον τόσο της επιστροφής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα όσο και της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης χρησιμοποίησε τη φράση «Το γαρ πολύ της θλίψεως…», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις αναδεικνύουν ότι οι εσωκομματικές εντάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν έντονες, με τις διαφωνίες μεταξύ κορυφαίων στελεχών να συνεχίζουν να επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος.

Η ανάρτησή του Παύλου Πολάκη

«Μετά από δυο χειρουργεία ,(γιατί γιατροί θα είμαστε πάντα) ήρθα Βουλή. Σε λίγο θα συνεδριάσει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να εκλέξει γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Γιάννη Αμανατίδη.

Χθες έστειλα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο το έγγραφο που φαίνεται στη φωτό 2 βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Αναμένω από το Γιάννη Αμανατίδη αμέσως μετά την εκλογή του να στείλει στον πρόεδρο της Βουλής το έγγραφο που θα με επανεντάσσει στην Κ.Ο για να μπορέσω να συμμετέχω στις εργασίες της και να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ όταν γίνει αυτή η συνεδρίαση!».