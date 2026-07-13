Πολάκης: Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα – Προφανώς και θα είμαι υποψήφιος

Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δική του υποψηφιότητα. Μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, συζητήθηκε η οργάνωση της Κεντρικής Επιτροπής και η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή στις επόμενες εκλογές με το πρόγραμμα του 5ου Συνεδρίου.

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Πολιτική

Υποψήφιος και ο Παύλος Πολάκης για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ότι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος και ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.
  • Η Πολιτική Γραμματεία οργάνωσε τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με το πρόγραμμα του 5ου Συνεδρίου του.
  • Ο Παύλος Πολάκης τόνισε πως «είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ».

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Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.

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Συγκεκριμένα δήλωσε: «Μετά τις παραιτήσεις των μελών της Πολιτικής Γραμματείας, συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε τη διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπείσα συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, που νομίζω ότι είναι η «λυδία λίθος» των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχτές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με το πρόγραμμά του, τo πρόγραμμα του 5ου Συνεδρίου του, της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ενότητας αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας.

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Αυτό επαναβεβαιώθηκε και σήμερα και ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης και ανάληψης καθηκόντων, προετοιμασίας και βέβαια δρομολόγησης και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την εκλογή γραμματέα, την επαναφορά μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή προέδρου από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι θέμα ηθικής τάξης, όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν νομίζω πως θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και σήμερα βουλευτές που έχουν δηλώσει πως πάνε προς το κόμμα του Τσίπρα και είναι μέλη της ΠΓ δεν προσήλθαν».

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Σε ερώτηση εάν θα είναι υποψήφιος, ο Παύλος Πολάκης απάντησε ξεκάθαρα: «Προφανώς».

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