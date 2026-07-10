Επιμένει ο Παύλος Πολάκης: «Όλοι αύριο στην Κεντρική Επιτροπή – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα δυναμώσει ξανά»

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στo Facebook κάλεσε ξανά τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, εξαπολύοντας επίθεση σε όσους όπως ισχυρίζεται, επιχειρούν να την ματαιώσουν.

«Όλοι αύριο στο ξενοδοχείο WYNDHAM στις 10.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που συγκλήθηκε απο τις 75 υπογραφές μελών της. ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ σε μηνύματα που στέλνει μια αναπληρώτρια γραμματέας (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ) για αναβολή της συνεδρίασης! Προφανώς το κανει σε συνεννόηση με κύκλους που θέλουν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα υπάρξει και θα δυναμώσει ξανά!! ΤΕΛΕΙΑ -ΤΕΛΟΣ» τονίζει.

Ο Παύλος Πολάκης συνοδεύει την ανάρτηση με ένα βίντεο, στο οποίο αναφέρει:

«Αύριο ξημερώνει μία πολύ κρίσιμη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απαραίτητο στις 10.30 στο ξενοδοχείο Wyndham στην πλατεία Καραϊσκάκη να έχει ενισχυμένη απαρτία η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής την οποία κάλεσαν οι 75 υπογραφές των μελών, για να αλλάξει η καταστροφική πολιτική απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής

Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου που είδε το αδιέξοδο της όλης του πολιτικής προσφοράς μέχρι τώρα, βλέπω οτι συνεχίζεται μία προσπάθεια από εντελώς απονομιμοποιημένους ανθρώπους. Και μιλάω για την αναπληρώτρια γραμματέας Σαπουνά, που κρατώντας τα κλειδιά του κόμματος στην αγκαλιά της, στέλνει μηνύματα ότι αύριο δεν θα γίνει η ΚΕ και συγκαλεί Πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα

Η αυριανή Κεντρική Επιτροπή είναι έκτακτη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης, δήλωσε ότι η σύγκλησή της είναι νόμιμη και πρέπει να γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στο καταστατικό για να μπορέσουν να γίνουν τα εξής:

Πρώτον να αλλάξει η πολιτική απόφαση και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές με μία προγραμματική συμφωνία και με άλλες δυνάμεις που θέλουν και μπορούν για τις βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία.

να αλλάξει η πολιτική απόφαση και ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις επόμενες εκλογές με μία προγραμματική συμφωνία και με άλλες δυνάμεις που θέλουν και μπορούν για τις βαθιές αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία. Δεύτερον για να επαναφέρει εμένα με απόφασή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

για να επαναφέρει εμένα με απόφασή της στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Τρίτον, για να εκλέξει νέο γραμματέα και να συμπληρώσει της Πολιτικής Γραμματείας.

Όλα θα κριθούν από την επίτευξη σοβαρής απαρτίας αύριο που θα κλείσει τα στόματα σε όλους αυτούς, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι απεργάζονται τα σενάρια διάλυσης

Θα είμαστε εκεί για να το αποτρέψουμε. Ελπίζω και πιστεύω ότι για άλλη μια φορά θα το καταφέρουμε».