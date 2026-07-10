Κουτσούμπας: Challenge accepted, αλλά όχι με τους δικούς τους κανόνες – Το βίντεο στο TikTok

Με ένα βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολιάζει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια.

«Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα: Να βγάλεις τον μήνα χωρίς να αδειάσει ο λογαριασμός σου. Να φτάσεις στο τέλος του σούπερ μάρκετ χωρίς να αφήνεις πράγματα πίσω στα ράφια. Να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώθεις ότι πλήρωσες… δόση στεγαστικού» αναφέρει αρχικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Κι όμως, δε φταις εσύ που χάνεις. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις! Γι’ αυτό η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα… Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. Για να γίνει η ζωή δικαίωμα!», συμπληρώνει.

Δείτε το βίντεο: