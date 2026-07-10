Κουτσούμπας: Challenge accepted, αλλά όχι με τους δικούς τους κανόνες – Το βίντεο στο TikTok

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, απάντησε μέσω βίντεο στο TikTok στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια. Στο βίντεο, ο κ. Κουτσούμπας παρομοιάζει την καθημερινή μάχη των πολιτών με την ακρίβεια ως ένα «στημένο παιχνίδι» και καλεί σε ανατροπή των κανόνων, υπογραμμίζοντας τη δύναμη ενός ισχυρότερου ΚΚΕ για να γίνει η ζωή δικαίωμα και όχι πρόκληση επιβίωσης.

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Κουτσούμπας
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ένα βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολιάζει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια.
  • Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ περιγράφει το καθημερινό «challenge» της μεγάλης πλειοψηφίας: «Να βγάλεις τον μήνα χωρίς να αδειάσει ο λογαριασμός σου. Να φτάσεις στο τέλος του σούπερ μάρκετ χωρίς να αφήνεις πράγματα πίσω στα ράφια».
  • Ο Κουτσούμπας τονίζει ότι «το παιχνίδι είναι στημένο» και καλεί τους πολίτες να «μπουν στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι» για να γίνει η ζωή δικαίωμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ένα βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολιάζει τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια.

«Στην Ελλάδα του 2026 υπάρχει ένα challenge που το παίζει η μεγάλη πλειοψηφία κάθε μέρα: Να βγάλεις τον μήνα χωρίς να αδειάσει ο λογαριασμός σου. Να φτάσεις στο τέλος του σούπερ μάρκετ χωρίς να αφήνεις πράγματα πίσω στα ράφια. Να γεμίσεις το ρεζερβουάρ ή να κλείσεις ακτοπλοϊκά εισιτήρια χωρίς να νιώθεις ότι πλήρωσες… δόση στεγαστικού» αναφέρει αρχικά ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Κι όμως, δε φταις εσύ που χάνεις. Το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις! Γι’ αυτό η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα… Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. Για να γίνει η ζωή δικαίωμα!», συμπληρώνει.

Δείτε το βίντεο:

@twra_kke 📌Δ. Κουτσούμπας: Challenge accepted… αλλά όχι με τους δικούς τους κανόνες! Το παιχνίδι είναι στημένο. Και τα στημένα παιχνίδια δεν τα κερδίζεις παίζοντας με τους κανόνες τους. Τα ανατρέπεις! Γι’ αυτό η απάντηση δεν είναι μάθεις να χάνεις πιο όμορφα… Είναι να μπεις στην ομάδα που παλεύει να αλλάξει το παιχνίδι! 📣Εκεί είναι η δύναμη ενός πιο δυνατού ΚΚΕ. Για να πάψει η επιβίωση να είναι challenge. ✊Για να γίνει η ζωή δικαίωμα! #fy #fyp #kke #koutsoumpas ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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