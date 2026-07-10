ΚΚΕ για αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης

«Είναι αδιανόητο για πολλοστή φορά ένα αστυνομικό μπλόκο και μια καταδίωξη, ανεξάρτητα από τους λόγους της διενέργειάς τους -για τους οποίους άλλωστε δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση από τις Αρχές- να καταλήγουν σε πολλαπλούς πυροβολισμούς κατά ενός πεζού, άοπλου ανθρώπου. Οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αστυνομικοί πυροβόλησαν στο κεφάλι τον 20χρονο, καθιστώντας τον εγκεφαλικά νεκρό, και προκλητικά αναφέρουν ότι το έκαναν για ”εκφοβισμό”» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ απαιτεί να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης ενός τραγικού περιστατικού, που προστίθεται στο μακρύ κατάλογο των περιστατικών αστυνομικής βίας και αποκαλύπτει το αντιδραστικό πλαίσιο έντασης της κρατικής βίας και καταστολής, για να στηρίζεται η αντιλαϊκή πολιτική».