Βόνιτσα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγία, στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Παράλληλα, τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.