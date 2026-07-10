Βόνιτσα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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Φωτιά στην Βόνιτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγία, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, ενώ τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού.
  • Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγία, στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα. Παράλληλα, τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λευκάδας μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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