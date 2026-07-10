Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη κτηνίατρος που είχε στήσει παράνομο χώρο για χειρουργεία ζώων – Του ασκήθηκε δίωξη για βασανισμό

Κτηνίατρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τη λειτουργία παράνομου χώρου χειρουργείων ζώων χωρίς άδεια, όπου εντοπίστηκαν ζώα σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με τον 66χρονο να παραπέμπεται σε ανακρίτρια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε κτηνίατρο που συνελήφθη έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε παράνομος χώρος για χειρουργεία ζώων χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.
  • Εις βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης επτά σκύλων και τεσσάρων γατιών που βρέθηκαν σε κλουβιά.
  • Στον παράνομο χώρο εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια και εργαλεία. Ο 66χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε από την εισαγγελέα στον κτηνίατρο που συνελήφθη σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν έπειτα από έλεγχο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του, εντοπίστηκε χώρος όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα, χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης ζώων.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για βασανισμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς, πράξη που φαίνεται να συνδέεται με τον εντοπισμό επτά σκύλων και τεσσάρων γατιών σε κλουβιά, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας και απομακρύνθηκαν από το σημείο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και διάφορα άλλα υλικά, όπου φαίνεται να πραγματοποιούνταν χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο 66χρονος κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

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