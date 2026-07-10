Συμπόσιο της Σύμης: Ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιξε κιθάρα δίπλα στον συνθέτη Μαρκ Τσέιτ – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο Γιώργος Παπανδρέου, στο Συμπόσιο της Σύμης, άφησε για λίγο τις πολιτικές συζητήσεις και έλαβε μέρος σε… μουσική εμφάνιση, κρατώντας την κιθάρα του.

Το Συμπόσιο φιλοξένησε και το 2026 προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας, διεθνών οργανισμών και του πολιτισμού, ενώ οι εργασίες του επικεντρώνονται στις διεθνείς εξελίξεις, όπως και στα μεγάλα ζητήματα της εποχής.

Παρ’ όλα αυτά, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν δεν σχετιζόταν με την πολιτική.

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Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης Μαρκ Τσέιτ παρουσίασε στο πιάνο μια νέα μουσική δημιουργία του, με τον πρώην πρωθυπουργό να τον συνοδεύει στην κιθάρα. Η σύμπραξη των δύο χάρισε μια ιδιαίτερη νότα στη βραδιά και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η μουσική συνέχεια δεν σταμάτησε εκεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου επέστρεψε στη σκηνή με την κιθάρα του, συμμετέχοντας σε ακόμη μία αυτοσχέδια μουσική συνεργασία με διαφορετικό πιανίστα, σε μια στιγμή που κέρδισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.