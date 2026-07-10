Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού

Ο Νίκος Παππάς τόνισε την ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία, επιβεβαιώνοντας ότι η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει κανονικά βάσει καταστατικού και ότι η δήλωση του Φώτη Κουβέλη επιλύει όλα τα ζητήματα. Αναφέρθηκε επίσης στην επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλώνοντας ότι επανεντάσσεται de facto και πολιτικά, καθώς οι συνθήκες διαγραφής του δεν υφίστανται πλέον, και συμπλήρωσε ότι διαδικαστικά θέματα δεν μπορούν να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές.

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Παππάς τόνισε πως “υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία” και ότι “η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού”.
  • Όσον αφορά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παππάς είπε ότι “de facto και πολιτικά επανεντάσσεται στην ΚΟ του κόμματος”, καθώς είχε διαγραφεί υπό συνθήκες που δεν υφίστανται σήμερα.
  • Συμπλήρωσε επίσης πως “δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές”.

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«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία. Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού. Η δήλωση του Φώτη Κουβέλη λύνει όλα τα ζητήματα», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Όσον αφορά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «de facto και πολιτικά επανεντάσσεται στην ΚΟ του κόμματος», καθώς είχε διαγραφεί υπό συνθήκες που δεν υφίστανται σήμερα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές», συμπλήρωσε σε δηλώσεις του.

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