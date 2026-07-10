Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού

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«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ενότητα και συλλογική λειτουργία. Η Κεντρική Επιτροπή γίνεται κανονικά βάσει καταστατικού. Η δήλωση του Φώτη Κουβέλη λύνει όλα τα ζητήματα», τόνισε ο Νίκος Παππάς.

Όσον αφορά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς είπε ότι «de facto και πολιτικά επανεντάσσεται στην ΚΟ του κόμματος», καθώς είχε διαγραφεί υπό συνθήκες που δεν υφίστανται σήμερα.

«Δεν υπάρχει περίπτωση διαδικαστικού τύπου θέματα να λύσουν μείζονες πολιτικές επιλογές», συμπλήρωσε σε δηλώσεις του.