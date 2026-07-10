Ryanair: «Το κεφάλι του όλο ήταν έξω, τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν δίπλα» – Μαρτυρία επιβάτιδας για την πτήση – θρίλερ

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία μίας επιβάτιδας της πρωινής πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας για τα όσα διαδραματίστηκαν εντός του αεροσκάφους, όταν ένα παράθυρο αποκολλήθηκε.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο, ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο – Πανικός απίστευτος, ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές»

Η επιβάτιδα μίλησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 για την πτήση θρίλερ, περιγράφοντας αρχικά ότι το περιστατικό συνέβη περίπου μία ώρα μετά την απογείωση του αεροσκάφους και επικράτησε πανικός.

«Οι περισσότεροι είχαν κοιμηθεί, είχαμε κλείσει τα μάτια. Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Καταλάβαμε κατευθείαν ότι υπήρξε αποσυμπίεση, χάσαμε έδαφος. Ουρλιαχτά, τσιρίδες, φωνές… δεν καταλάβαμε τι έγινε, εγώ νόμιζα προς στιγμήν ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος, από χαζομάρα, την πόρτα κινδύνου… κατευθείαν έπεσαν οι μάσκες, δεν καταλαβαίναμε, είχε μία μυρωδιά έντονη. Οι κοπέλες, οι αεροσυνοδοί τα έχασαν, ούρλιαζε ο κόσμος μέσα, ένας πανικός απίστευτος», λέει αρχικά η επιβάτιδα.

Αναφερόμενη στον επιβάτη, περιέγραψε ότι με το που έσπασε το παράθυρο το σώμα του σχεδόν μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το αεροπλάνο, ενώ άλλοι επιβάτες που κάθονταν δίπλα, άρχισαν να τον τραβούν εντός του αεροσκάφους.

«Κάποιες κοπελιές που ήταν δίπλα στον Σέρβο επιβάτη τον αρπάξανε, ευτυχώς δεν είχε βγάλει ζώνη, είχε ξεπεράσει σχεδόν μέχρι τους ώμους έξω από το παράθυρο. Το κεφάλι του όλο ήταν έξω, ο αυχένας, οι ώμοι, τον τραβούσαν οι κοπελιές που ήταν από δίπλα και κάποιοι γιατροί που ήταν μέσα να παράσχουν κάποιες βοήθειες στον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του, αυτό ήταν το θετικό», περιγράφει.

Σύμφωνα με την ίδια, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. «Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι μας φαινόταν τουλάχιστον, αισθανόμασταν ότι δεν υπήρχε ενημέρωση, τα είχαν χάσει», τόνισε η ίδια.

Γιαννάκος: «Επί 5 λεπτά τον κρατούσε από τα πόδια η σύζυγός του»

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Για τις στιγμές τρόμου που βίωσαν οι επιβάτες της πτήσης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τονίζει ότι «ο 61χρονος Σέρβος νοσηλεύεται με εγκαύματα τριβής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου και η σύζυγός του τον συγκρατούσε επί 5 λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει εκτός. Με τη βοήθεια πολλών επιβατών κατάφεραν να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα».

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ακόμη ότι «ο τραυματίας είναι σε σοκ και με εγκαύματα τριβής».

Ryanair: Τι απαντά για το περιστατικό με το παράθυρο και τον τραυματία επιβάτη

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ryanair για το ατύχημα που σημειώθηκε στον αέρα σε αεροσκάφος της που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό πόλη της Γερμανίας.

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό», λέει η αεροπορική εταιρεία και σημειώνει για τον τραυματισμό του επιβάτη:

«Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη». Πρόσθεσε: «Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».