Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ οδεύει προς την πρωθυπουργία με τη στήριξη του 80% των βουλευτών των Εργατικών

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Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας της Βρετανίας, καθώς έχει εξασφαλίσει τη στήριξη 322 από τους 403 βουλευτές του κόμματος.

Η υποστήριξη αυτή αντιστοιχεί σχεδόν στο 80% της κοινοβουλευτικής ομάδας και θεωρείται πρωτοφανής για εσωκομματική διαδικασία, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου. Μάλιστα, εάν εξασφάλιζε τη στήριξη ακόμη ενός βουλευτή, θα ήταν μαθηματικά αδύνατο να υπάρξει αντίπαλος.

Μήνυμα ενότητας ενόψει της διαδοχής

Όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές στο Λονδίνο, η ευρεία στήριξη προς τον Μπέρναμ δείχνει ότι οι Εργατικοί επιδιώκουν μια γρήγορη και συναινετική μετάβαση στην ηγεσία του κόμματος.

Παράλληλα, η ισχυρή αυτή υποστήριξη του προσδίδει σημαντική πολιτική νομιμοποίηση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της επόμενης κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, εκπέμπεται μήνυμα σταθερότητας προς τις αγορές, τους διεθνείς εταίρους και τους ψηφοφόρους, περιορίζοντας τον κίνδυνο εσωκομματικών εντάσεων σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης.

Στήριξη από όλες τις τάσεις των Εργατικών

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των βουλευτών που έχουν ταχθεί υπέρ του Μπέρναμ βρίσκονται κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αλλά και εκπρόσωποι διαφορετικών ιδεολογικών τάσεων του κόμματος, γεγονός που ενισχύει την εικόνα του ως υποψηφίου ευρείας αποδοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνταν μόλις 81 υπογραφές, δηλαδή το 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Μπέρναμ έχει συγκεντρώσει σχεδόν τετραπλάσια στήριξη από το απαιτούμενο όριο.

Με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εκλεγεί χωρίς ουσιαστική εσωκομματική αναμέτρηση και θα διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών στις 17 Ιουλίου, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια την πρωθυπουργία της Βρετανίας στις 20 Ιουλίου.