Κίνα: Συγκινεί η διάσωση μικρού παιδιού από τις φονικές πλημμύρες – Το μετέφεραν μέσα σε κουβά

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης μικρού παιδιού από τις φονικές πλημμύρες στη Χενγκζού της νότιας Κίνας αναδεικνύεται, όπου διασώστες το μετέφεραν με ασφάλεια μέσα σε έναν κουβά. Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Maysak, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και έχουν προκαλέσει την απελευθέρωση εκατοντάδων φιδιών, με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της από δάγκωμα.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: @CGTNOfficial/X
Πηγή: @CGTNOfficial/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκίνησε η διάσωση ενός μικρού παιδιού στη νότια Κίνα, όπου διασώστες το μετέφεραν μέσα σε έναν κουβά για να το απομακρύνουν με ασφάλεια από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών.
  • Οι πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Maysak στη νότια Κίνα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, ενώ οι καταστροφές είναι τεράστιες.
  • Εκατοντάδες φίδια, πολλά δηλητηριώδη, διέφυγαν από φάρμες, προκαλώντας ένα πρωτοφανές πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας και οδηγώντας στον θάνατο μιας γυναίκας. Συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στη Χενγκζού, στην Αυτόνομη Περιοχή Γκουανγκσί Ζουάνγκ της νότιας Κίνας, όπου διασώστες μετέφεραν ένα μικρό παιδί μέσα σε έναν κουβά, προκειμένου να το απομακρύνουν με ασφάλεια από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών.

Στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι διασώστες διασχίζουν προσεκτικά τα πλημμυρισμένα σημεία κρατώντας τον κουβά, ώστε το παιδί να παραμείνει ασφαλές μέχρι να φτάσει σε σημείο εκτός κινδύνου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε κέντρο παροχής βοήθειας προς τους πληγέντες, με τις αρχές να αποδίδουν τα εύσημα στα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν να επιχειρούν στις πλημμυρισμένες περιοχές.

Δεκάδες νεκροί και τεράστιες καταστροφές

Η περιοχή επλήγη από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο τυφώνας Maysak, με αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες που, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης ένα πρωτοφανές πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας, καθώς εκατοντάδες φίδια, πολλά από αυτά δηλητηριώδη, διέφυγαν από φάρμες εκτροφής της περιοχής και εντοπίστηκαν να κολυμπούν στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από δάγκωμα φιδιού, ενώ οι αρχές έχουν αυξήσει τα αποθέματα αντιοφικού ορού και έχουν αναπτύξει ειδικές ομάδες περισυλλογής ερπετών.

Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε πλημμυρισμένους οικισμούς, απομακρύνοντας κατοίκους και παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις πληγείσες περιοχές, καθώς οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει δρόμους και υποδομές, ενώ ο κίνδυνος από τα ελεύθερα φίδια παραμένει αυξημένος μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις περισυλλογής τους.

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