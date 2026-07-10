Τσεχία: Μεγάλη πυρκαγιά σε ιστορικό εργοστάσιο υποδημάτων – Στάχτη 75.000 ζευγάρια παπούτσια

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Περίπου 75.000 ζευγάρια παπούτσια καταστράφηκαν έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιστορικό συγκρότημα εργοστασίων υποδημάτων στην πόλη Ζλιν της ανατολικής Τσεχίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε ένα από τα κτίρια του πρώην εργοστασιακού συγκροτήματος της Baťa, ενός από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά σημεία της χώρας.

Σύμφωνα με το τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων ČTK, κατά τη διάρκεια της ημέρας κατέρρευσαν τμήματα του κτιρίου, με αποτέλεσμα να παραμείνει όρθιο λιγότερο από το μισό του 11ώροφου κτιρίου.

Εκκενώθηκε το κτίριο, χωρίς τραυματισμούς

Οι αρχές απομάκρυναν προληπτικά περίπου 100 ανθρώπους από το κτίριο, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενους που βρίσκονταν στον ένατο όροφο, όπου εκτιμάται ότι εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν περίπου 300 πυροσβέστες, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού. Οι επιχειρήσεις αναμενόταν να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς παρέμενε ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

Ζημιές εκατομμυρίων ευρώ

Το κτίριο είχε μισθωθεί από την τσεχική εταιρεία υποδημάτων Vasky και λειτουργούσε ως η κεντρική αποθήκη της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα προϊόντα που βρίσκονταν στο εσωτερικό είχαν λιανική αξία έως και 180 εκατομμύρια τσεχικές κορώνες (περίπου 7,2 εκατ. ευρώ), ενώ η αστυνομία υπολογίζει ότι οι αρχικές ζημιές στα αποθηκευμένα υποδήματα κυμαίνονται μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων κορωνών (2,4 έως 3,2 εκατ. ευρώ).

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα»

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Vasky, Βάτσλαβ Στάνεκ, δήλωσε ότι από το απόθεμα της εταιρείας έχουν απομείνει μόνο τα παπούτσια που βρίσκονται ήδη στα καταστήματα.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα εξαιτίας της φωτιάς στην αποθήκη μας. Πονάει. Δεν θα πούμε ψέματα, δεν είναι εύκολη κατάσταση, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά», ανέφερε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η παραγωγή συνεχίζεται κανονικά, καθώς πραγματοποιείται σε διαφορετική εγκατάσταση.

Το ιστορικό εργοστάσιο Baťa

Το εργοστασιακό συγκρότημα της Baťa αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό τοπόσημο της Ζλιν, η οποία ταυτίστηκε με τη βιομηχανία υποδημάτων όταν η εταιρεία δημιούργησε εκεί την αυτοκρατορία της στις αρχές του 20ού αιώνα.