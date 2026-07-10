Φλόριντα: Κοριτσάκι 2 ετών πέθανε αφού έμεινε επί τρεις ώρες σε αυτοκίνητο μέσα στον καύσωνα – Η νταντά ξέχασε το παιδί

Ένα δίχρονο κοριτσάκι, η Μπρίτανι Νικόλ, έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο επί τρεις ώρες σε αυτοκίνητο κάτω από υψηλή θερμοκρασία, ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα babysitter. Οι έρευνες της αστυνομίας του Χαλαντέιλ Μπιτς βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη μητέρα να ζητά δικαιοσύνη και τις αρχές να καλούν σε προσοχή τους φροντιστές.

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Διεθνή Νέα

Η μικρή Μπρίτανι Νικόλ είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά της τον περασμένο Μάιο. (GoFundMe)
Η μικρή Μπρίτανι Νικόλ είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά της τον περασμένο Μάιο. (GoFundMe)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για περισσότερες από τρεις ώρες μέσα σε αυτοκίνητο, κάτω από τον καυτό ήλιο.
  • Οι συνθήκες της τραγωγίας εξακολουθούν να διερευνώνται, με τη μητέρα να υποστηρίζει πως η babysitter είχε αναθέσει τη φροντίδα της μικρής στον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος πάσχει από άνοια.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, ενώ η μητέρα ζητά «δικαιοσύνη» για το παιδί της. Ο αρχηγός της αστυνομίας καλεί τους φροντιστές να ελέγχουν πάντα το πίσω κάθισμα πριν απομακρυνθούν από το όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για περισσότερες από τρεις ώρες μέσα σε αυτοκίνητο, κάτω από τον καυτό ήλιο.

Η μικρή Μπρίτανι Νικόλ βρισκόταν υπό τη φροντίδα babysitter στο Χαλαντέιλ Μπιτς την Κυριακή, ενώ η μητέρα της, Κριστίνα Λόπεζ, εργαζόταν.

Όπως δήλωσε η ίδια, μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έμεινε στο αυτοκίνητο επί τρεις ώρες

Σύμφωνα με την αστυνομία του Χαλαντέιλ Μπιτς, η 2χρονη παρέμεινε μέσα σε ένα Honda Odyssey του 2012 για περίπου τρεις ώρες.

Την ημέρα της τραγωδίας η θερμοκρασία στην περιοχή είχε φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου αργότερα υπέκυψε. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:35 το μεσημέρι και ειδοποίησε τη μητέρα.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα παιδί που παραμένει μέσα σε υπερθερμασμένο όχημα μπορεί να χάσει τη ζωή του ακόμη και μέσα σε δέκα λεπτά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

Οι συνθήκες της τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα, η babysitter είχε αναθέσει τη φροντίδα της μικρής στον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος πάσχει από άνοια.

Όπως αναφέρεται και σε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τη μητέρα, ο άνδρας φέρεται να άφησε το παιδί στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου από τις 9:30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Η μητέρα της 2χρονης, Κριστίνα Λόπεζ, ζητά «δικαιοσύνη» για τον τραγικό θάνατο της κόρης της. (Local 10)
Η μητέρα της 2χρονης, Κριστίνα Λόπεζ, ζητά «δικαιοσύνη» για τον τραγικό θάνατο της κόρης της. (Local 10)

Δεν έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις

Η Αστυνομία του Χαλαντέιλ Μπιτς ανέφερε ότι η Εισαγγελία της κομητείας Μπρόουαρντ εξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται και η τελική ιατροδικαστική έκθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την απαγγελία κατηγοριών.

Η μητέρα υποστήριξε ότι στις 7 Ιουλίου ενημερώθηκε από τις αρχές πως δεν πρόκειται να ασκηθούν διώξεις ούτε κατά της babysitter ούτε κατά του πατέρα της, καθώς ο τελευταίος αντιμετωπίζει ψυχική νόσο, ενώ, σύμφωνα με όσα της μεταφέρθηκαν, δεν υπήρχε επίσημη σύμβαση εργασίας με την babysitter.

«Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη για το παιδί μου», δήλωσε η Κριστίνα Λόπεζ σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

«Ας αποτελέσει υπενθύμιση για όλους τους φροντιστές»

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Χαλαντέιλ Μπιτς, Μισέλ Μισέλ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια.

«Αυτή η τραγωδία έχει αγγίξει ολόκληρη την κοινότητά μας. Τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο αυτής της οικογένειας», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε όλους τους γονείς και τους φροντιστές να υιοθετήσουν μια απλή συνήθεια:

«Να ελέγχουν πάντα το πίσω κάθισμα πριν απομακρυνθούν από το όχημα. Μία επιπλέον στιγμή προσοχής μπορεί να αποτρέψει μια ανείπωτη τραγωδία».

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