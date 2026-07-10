Το Ιράν απαντά με πυραυλικά πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στον Κόλπο, ενώ κηδεύει τον Χαμενεΐ

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Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών σε χώρες του Περσικού Κόλπου την Πέμπτη, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν, επιτείνοντας την κρίση και αποδυναμώνοντας περαιτέρω την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και τρεις εβδομάδες.

Λίγες ώρες αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε πολλές περιοχές της νότιας χώρας, μεταξύ των οποίων το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν, καθώς και στις περιοχές Κοναράκ, Τσογκαντάκ και Μπαντάρ Αμπάς.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί νέες αμερικανικές επιδρομές τις τελευταίες ώρες.

Η ταφή του Χαμενεΐ ολοκλήρωσε μια εβδομάδα πένθους

Οι εξελίξεις σημειώθηκαν την ημέρα που το Ιράν κήδευσε τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο ιερό της Μασχάντ, ολοκληρώνοντας μία εβδομάδα τελετών και μαζικών συγκεντρώσεων.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που πυροδότησαν μια πολύμηνη σύγκρουση με χιλιάδες νεκρούς και σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με το Reuters, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον περίβολο του ιερού, κρατώντας μεταξύ άλλων πανό με συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως το «We Will Kill Trump».

Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει ότι η εκεχειρία «τελείωσε».

Ωστόσο, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση και ότι οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το Reuters, η αδυναμία του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση προκαλεί πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα.

Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι έπληξε περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και αποθήκες πυραύλων και drones.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social:

«Αυτό είναι αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Αν συμβεί ξανά, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανικές επιδρομές της 8ης και 9ης Ιουλίου προκάλεσαν τον θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 78.

Το πρακτορείο Fars μετέδωσε επίσης ότι μία αμερικανική επίθεση έπληξε σιδηροδρομική γέφυρα που χρησιμοποιείται για το εμπόριο με τη Ρωσία και την Κίνα.

Πύραυλοι σε Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συστημάτων Patriot στο Κουβέιτ, εγκατάστασης έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και αποθήκης καυσίμων του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αναχαίτισαν έναν πύραυλο cruise, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και δέκα drones, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα.

Στην Ιορδανία ήχησαν επίσης σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, με τις αρχές να αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ πύραυλοι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι εκτόξευσαν δέκα βαλλιστικούς πυραύλους κατά της αμερικανικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, καθώς και εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού κέντρου διοίκησης στη Μέση Ανατολή, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Διπλωματικές επαφές και η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Το Κατάρ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, ζητώντας παράλληλα επιστροφή στη διπλωματία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ομάν είχαν επίσης ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό τους, Αμπάς Αραγτσί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Σε επικοινωνία με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, ο Αραγτσί κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «πολεμοχαρή πολιτική».

Τα Στενά του Ορμούζ διακινούσαν πριν από τον πόλεμο περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι:

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με τους όρους του Ιράν και όχι μέσω αμερικανικών απειλών».