Ιράν: Στη Μασχάντ η ταφή του Αλί Χαμενεΐ – Συνεχίζεται η πολεμική κλιμάκωση

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στη Μασχάντ η ταφή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ο Χαμενεΐ είχε χάσει τη ζωή του κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μυστήριο με την απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Η τελετή της ταφής πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του γιου του και φερόμενου διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τουλάχιστον σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB.

Η απουσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από την τελετή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στη μεταβατική περίοδο που ακολουθεί μετά τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ, καλυμμένο με τη σημαία του Ιράν, μεταφέρθηκε στο ιερό του Ιμάμη Ρεζά στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, ενώ πλήθος πολιτών είχε συγκεντρωθεί έξω από το τέμενος για να παρακολουθήσει τις τελετές και να προσευχηθεί. Ωστόσο, δεν υπήρξε δημόσια εμφάνιση του γιου και διαδόχου του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.



Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι «η σορός του μάρτυρα ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης» ενταφιάστηκε στον χώρο μνήμης του ιερού του Ιμάμη Ρεζά, ολοκληρώνοντας μια σειρά εξαήμερων τελετών πένθους.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και των ΗΠΑ συνέχισαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 17 ανθρώπων, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι ένας από τους στόχους ήταν τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Τεχεράνη με τη Μασχάντ.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι επανέλαβε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ. Παράλληλα, συναγερμοί ήχησαν στην Ιορδανία, όπου ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε οκτώ πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Συνθήματα οργής και απειλές κατά των ΗΠΑ

Πλήθος πολιτών, ντυμένων στα μαύρα, συγκεντρώθηκε στη Μασχάντ για την τελετή, με αρκετούς να εκφράζουν οργή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου τους, Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα στα συνθήματα που καταγράφηκαν ήταν και το «Τραμπ, θα σε σκοτώσουμε», γραμμένο στα αγγλικά, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Πέμπτη, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως οι υπηρεσίες πληροφοριών του είχαν εντοπίσει νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Τραμπ.

İran, Ali Hamaney’i Meşhed’deki türbede toprağa verdi. Cenazede “Trump’ı öldürün” sloganları atıldı. Yaralı olduğu belirtilen yeni lider oğlu Mucteba Hamaney, törende görünmedi. https://t.co/Crd6Df1sr6 pic.twitter.com/2vPk0r2t5D — İstihbarat Haberleri – Intelligence News (@rasimasker) July 10, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν την Πέμπτη την περίμετρο του μοναδικού πολιτικού πυρηνικού εργοστασίου του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον αντιπεριφερειάρχη της επαρχίας Μπουσέρ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης την Πέμπτη ότι βλήμα έπληξε στρατιωτική διοίκηση στα περίχωρα της Μπουσέρ, όμως Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν πραγματοποιούσε εκείνη τη στιγμή επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Τεχεράνης–Μασχάντ, σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από τη Μασχάντ, προκαλώντας το κλείσιμο της γραμμής. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία.

Σε ένδειξη του τεταμένου κλίματος, τουλάχιστον ένα μαχητικό αεροσκάφος συνόδευσε το αεροπλάνο που μετέφερε το φέρετρο του Χαμενεΐ στην τελική του ταφή στη Μασχάντ, σύμφωνα με πλάνα από την ιστοσελίδα του ανώτατου ηγέτη.

Το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, παρά το γεγονός ότι πριν από την έναρξη του πολέμου παρέμενε ανοικτή στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε σύστημα πυραύλων Patriot στο Κουβέιτ, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και δεξαμενές καυσίμων στο Μπαχρέιν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο των επιθέσεών του κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι δεκάδες πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε το Ιράν είτε αναχαιτίστηκαν είτε δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών.

Παράλληλα, η κίνηση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά από την Τετάρτη, ιδιαίτερα μέσω της υποστηριζόμενης από τον ΟΗΕ διαδρομής του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας θαλάσσιας παρακολούθησης Kpler, μετά τις επιθέσεις σε πλοία τις προηγούμενες ημέρες.

Νέες προειδοποιήσεις του Ισραήλ

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επιτεθεί ξανά στο Ιράν για «τρίτη φορά», εφόσον χρειαστεί, προειδοποιώντας ότι μια νέα επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί «με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ».

«Προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανικές κινήσεις στον Κόλπο.

Με πληροφορίες από: AFP