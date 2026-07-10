Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φονική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία

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Ισπανία
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Βαρύτερος είναι ο απολογισμός της φονικής δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας, καθώς οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 12, έπειτα από τον εντοπισμό ακόμη έξι σορών στην πληγείσα περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, οι έξι επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς, ορισμένοι από τους οποίους είχαν εντοπιστεί μέσα στα οχήματά τους στην κωμόπολη Μπένταρ.

Υπενθυμίζεται πως τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ εξετάζεται –χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί– το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

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