Ισπανία: Στους 12 οι νεκροί από τη φονική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία

Βαρύτερος είναι ο απολογισμός της φονικής δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας, καθώς οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 12, έπειτα από τον εντοπισμό ακόμη έξι σορών στην πληγείσα περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, οι έξι επιπλέον θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στην κοινότητα Λος Γκαγιάρδος, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για έξι νεκρούς, ορισμένοι από τους οποίους είχαν εντοπιστεί μέσα στα οχήματά τους στην κωμόπολη Μπένταρ.

🚨🇪🇸 TRAGEDIA EN ALMERÍA, ESPAÑA Un devastador incendio forestal declarado este jueves 9 de julio entre los municipios de Los Gallardos, Bédar y Lubrín, en la provincia de Almería, Andalucía, ha dejado al menos 12 personas fallecidas, convirtiéndose en uno de los incendios más… pic.twitter.com/k8qzCTOy7e — Global News (@LaVozGlobal) July 10, 2026

Υπενθυμίζεται πως τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ εξετάζεται –χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί– το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από πτώση καλωδίου ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.