Ιράν: Στόχος επίθεσης στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπουσέρ

Στόχος επίθεσης αποτέλεσε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, όπου λειτουργεί ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη από βλήμα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», δήλωσε ο Εχσάν Τζαχανιάν, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες», δήλωσε Aμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του νοτίου Ιράν.