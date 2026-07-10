Κατερίνα Λιόλιου: Η έκπληξη στη συναυλία της με το νέο τραγούδι που έγινε viral πριν την κυκλοφορία του

Με μία ξεχωριστή μουσική έκπληξη για το κοινό της εμφανίστηκε η Κατερίνα Λιόλιου στην Καστοριά, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Στο πλαίσιο της περιοδείας «Λογαριασμός Summer Tour», η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε περισσότερους από 5.000 θεατές και παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι. Λίγο πριν από την ερμηνεία του, η ίδια απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Την προσοχή σας παρακαλώ», προαναγγέλλοντας την πρώτη παρουσίαση του κομματιού.

Το τραγούδι, που υπογράφουν μουσικά ο Γιάννης Φακίνος και στιχουργικά ο Θοδωρής Μάκρας, αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Platinum.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, καθώς δεκάδες βίντεο από τη στιγμή της αποκάλυψης ανέβηκαν μέσα σε λίγες ώρες στα social media. Η χαρακτηριστική φράση «Την προσοχή σας παρακαλώ» έγινε viral, με τους χρήστες να μοιράζονται αποσπάσματα από τη συναυλία και να περιμένουν με ανυπομονησία την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού.

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Παράλληλα, το νέο single αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της, το οποίο θα διαδεχθεί τις πολυπλατινένιες δουλειές «1994» και «Το Δικό Μου DNA».

Την ίδια στιγμή, η δημοφιλής ερμηνεύτρια συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το καλοκαιρινό της tour σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζεται στο Romeo, όπου θα βρίσκεται μέχρι και τις 25 Ιουλίου.