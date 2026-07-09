Ιωάννα Παλιοσπύρου: Ρωτήθηκε για το πώς βιοπορίζεται – Η απάντησή της

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει πάνω από 200 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram, και μέσα από αναρτήσεις της μοιράζεται διάφορες στιγμές της ζωής της, μαζί τους. Σε πρόσφατο Q&A που πραγματοποίησε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, απάντησε σε ερωτήσεις που της έστειλαν χρήστες της πλατφόρμας, μεταξύ αυτών και για το πώς βιοπορίζεται, ύστερα από την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι, τον Μάιο του 2020.

Με την ευγένεια που την διακρίνει πάντα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία είδε τη ζωή της μέσα σε μία στιγμή να αλλάζει πριν από έξι χρόνια, και έγινε σύμβολο δύναμης, εξήγησε πως είναι συνταξιούχος ανάπηρη.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση για το πώς βιοπορίζεται, έγραψε: «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω ίσως και εγώ γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά…

Λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητάς μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη».