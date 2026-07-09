Μέση Ανατολή: Αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις στο νότιο Ιράν

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Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Πέμπτης σε πολλές περιοχές του νότιου Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, την ώρα που η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Κοναράκ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Αναφορές και από την επαρχία Μπουσέρ

Το Mehr μεταδίδει επίσης ότι σημειώθηκαν και άλλες εκρήξεις στην επαρχία Μπουσέρ, μεταξύ άλλων και στην πόλη Τσογκαντάκ (Choghadak).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων, ούτε για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Οι πληροφορίες βρίσκονται ακόμη υπό επιβεβαίωση, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις ιρανικές αρχές.

Η ένταση με τις ΗΠΑ και η σημασία της Μπουσέρ

Οι αναφορές για τις εκρήξεις έρχονται την ώρα που η στρατιωτική ένταση έχει κλιμακωθεί, μετά τον νέο γύρο αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικούς στόχους και τις αντίποινες επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον Κόλπο, βάζοντας τέλος σε μια σύντομη ανάπαυλα στις εχθροπραξίες.

Η επαρχία Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό πολιτικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη ότι η εγκατάσταση έχει επηρεαστεί.