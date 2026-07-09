Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πυραυλικό πλήγμα σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, σύμφωνα με το ιρανικό TRT.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η βάση Al-Azraq, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου των ΗΠΑ στη Δυτική Ασία, επλήγησαν από δέκα βαλλιστικούς πυραύλους στις 14:20 τοπική ώρα (11:50 ώρα Βρετανίας).

Απειλές για νέα πλήγματα

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή θα συνεχίσουν να αποτελούν στόχο σε περίπτωση νέας στρατιωτικής δράσης.

«Αν ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ επαναλάβει την επιθετικότητά του, άλλες αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δεν θα είναι ασφαλείς από τα σφοδρά πυρά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά το IRGC.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε οκτώ πυραύλους

Νωρίτερα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Ιορδανίας, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν οκτώ πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφός της.

Μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις ιρανικές αναφορές περί επίθεσης στην αεροπορική βάση.