Ισραήλ: «Έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν και τρίτη φορά, αν χρειαστεί» δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

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Το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ίσραελ Κατζ, δηλώνοντας ότι μια νέα επίθεση θα πραγματοποιηθεί «με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ».

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που οι νέες συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνουν τους φόβους για επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε προηγηθεί και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν του Ιουνίου.

«Με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη»

Μιλώντας σε στρατιωτική τελετή, ο Κατζ ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Ο στρατός είναι έτοιμος και σε επιφυλακή για την επανάληψη των εχθροπραξιών, ώστε να ανακτήσει την αεροπορική υπεροχή και να πλήξει ξανά… το Ιράν, εξαλείφοντας τις απειλές, ακόμη και για τρίτη φορά, εάν χρειαστεί», δήλωσε.

«Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη», πρόσθεσε.

Νετανιάχου: «Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει»

Στην ίδια εκδήλωση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι δύο προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ αποδυνάμωσαν σημαντικά το Ιράν.

«Ο άξονας του Ιράν είναι πιο αδύναμος από ποτέ, ενώ το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ», είπε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η σύγκρουση δεν έχει λήξει.

«Αποδείξαμε ότι το μακρύ χέρι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μπορεί να φτάσει παντού, από την Υεμένη μέχρι το Ιράν. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει», τόνισε.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν, στην οποία σκοτώθηκαν ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ήταν η δεύτερη μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών το 2025.