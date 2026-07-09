Αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο: Υποδειγματικά έδρασε ο πιλότος – Θα τον συναντήσει ο Δένδιας για να τον συγχαρεί

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Υποδειγματικά έδρασε σύμφωνα με στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας ο πιλότος του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Ο πιλότος του F-16 είναι σώος και καλά στην υγεία του, και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού αναμένεται να διερευνηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.

Η στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του F-16

Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj — Red Nik (@nik_red) July 9, 2026

Τι συνέβη

Το F-16 είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Χρήστος Μαζανίτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ο πιλότος του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν κοντά στη Ζάκυνθο, διαπίστωσε διαρροή καυσίμων. Άμεσα εξέπεμψε σήμα για έκτακτη ανάγκη (emergency) και ζήτησε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου της Ζακύνθου να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Καθώς είχε ξεκινήσει την προσέγγιση του διαδρόμου προσγείωσης, ο έμπειρος ιπτάμενος της 335 Μοίρας «Τίγρης» διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους και δεν κατέβαιναν οι τροχοί.

Άμεσα αποφάσισε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων στη θάλασσα, προκειμένου να σώσει το F-16 είχε αναβαθμιστεί σε Viper. Παράλληλα ενημέρωσε το αεροδρόμιο για το πρόβλημα και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Οι υπηρεσίες του αεροδρομίου έριξαν αφρό (επιβραδυντικό υγρό) στον διάδρομο προσγείωσης και ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος με την κοιλιά (VENTRAL όπως λέγεται το κάτω μέρος ατράκτου).

Στην συνέχεια έσβησε τον κινητήρα του F-16, άνοιξε την καλύπτρα και βγήκε από το αεροσκάφος, χωρίς να κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος.

Το αεροσκάφος σύρθηκε για πολλά μέτρα στον διάδρομο, με αποτέλεσμα η τριβή να προκαλέσει φωτιά, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου.

Στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρουν πως ο πιλότος έφρασε υποδειγματικά και προσγείωσε με ασφάλεια το F-16, χωρίς να προκαλέσει ζημιά στα φτερά του. Όπως τονίζουν ο χειριστής πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ζήτησε να συναντήσει τον πιλότο του F-16 προκειμένου να τον συγχαρεί για την επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση και την αυταπάρνηση που έδειξε για να σώσει το αεροσκάφος.

Δείτε τα βίντεο με τη φωτιά που προκλήθηκε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

احتراق طائرة F-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية عقب هبوط اضطراري. pic.twitter.com/BRIXXwVuDA — AHMAD SLMAN (@ahmadslmanx) July 9, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @osintdefender

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ

Σε σχετική ανακοίνωση, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επισημαίνει τα εξής:

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».