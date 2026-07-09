Νέος Δικαστικός Χάρτης: Μειώθηκε στο μισό ο χρόνος έκδοσης αποφάσεων μέσα σε 18 μήνες – Από τις 774 στις 357 ημέρες

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας παρουσίασαν τα πρώτα στατιστικά στοιχεία για τους χρόνους έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, μετά την 18μηνη εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στους χρόνους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, καθώς ο μέσος χρόνος έκδοσης τελεσίδικης απόφασης θα είναι οι 627 ημέρες, όπως είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «θα επιτευχθεί ο στόχος σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου έκδοσης τελεσίδικης απόφασης με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών».

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης μεταξύ των άλλων, ανέφερε: «Βλέποντας τη συνολική εικόνα της χώρας, παρατηρούμε ότι τα Πρωτοδικεία της χώρας, ειδικά τα μεγάλα, εκκαθαρίζουν με ρυθμούς εντυπωσιακούς όλες τις υποθέσεις που είχαν σωρευτεί στο παρελθόν. Θέλω να κάνω μία αναφορά για να δούμε τι σημαίνει ο Χάρτης σε σχέση με αυτά τα οποία λέμε εδώ. Τι σημαίνει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση. Εάν δεν γινόταν αυτή η μεταρρύθμιση, θα είχαμε μία αέναη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων οποίες θα έμπαιναν και δεν θα μπορούσαν να εκδικαστούν, το οποίο θα οδηγούσε στην πραγματικότητα, κάποια στιγμή, στο απόλυτο φρακάρισμα της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αν δούμε τη σχέση της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι ο μέσος χρόνος έκδοσης πρωτόδικης απόφασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 307 ημέρες κι εμείς είμαστε στις 309 ημέρες. Άρα, έχουμε πιάσει ήδη το στόχο και αυτή την ώρα οι πρωτόδικες αποφάσεις στην Ελλάδα εκδίδονται στον ίδιο μέσο όρο του χρόνου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτός ήταν για το 2027, αλλά τον έχουμε ήδη πιάσει.

Στον δεύτερο βαθμό, ο μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης είναι 320 ημέρες και με βάση τη νέα Δικονομία, όπου οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες στην Ελλάδα, θα πάμε στις 325 ημέρες.

Αυτή είναι η εικόνα της χώρας μας σε μία μεγάλη μεταβολή στους χρόνους και τους ρυθμούς της ελληνικής Δικαιοσύνης, που πάρα πολλοί πίστευαν -και σωστά- επί έναν ή δύο αιώνες, ότι ο χρόνος αυτός είναι ασάλευτος. Ο χρόνος αυτός είναι σε κίνηση πια και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπετε. Με βάση τα πρώτα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 η τάση είναι ενισχυτική αυτών των στοιχείων.

Στόχος μας για την ελληνική Δικαιοσύνη του 2030 είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στις πέντε πρώτες χώρες από την άποψη της ταχύτητας απόδοσης Δικαιοσύνης στις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αυτός είναι ο στόχος. Να βρεθούμε στις πέντε πρώτες και μπορούμε, με βάση όλα αυτά που εξελίσσονται μέχρι σήμερα, και κυρίως με αυτά τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα».

Παράλληλα, ο κ. Μπούγας, μεταξύ των άλλων, ανέφερε: «Τα στοιχεία είναι θετικά, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης κάθε τρίμηνο. Αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι η εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής από την Πολιτεία για παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας με προσιτή, ταχεία και ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη που εγγυάται την ισονομία.

Ο Δικαστικός Χάρτης, ο νόμος 5108/2024 δεν είναι απλά ένα νομοθέτημα. Δεν είναι καν ένας νόμος πλαίσιο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι μια στρατηγική απόφαση πίσω από την οποία κρύβεται μία φιλοσοφία για το πώς πρέπει να οργανώνεται και να απονέμεται η Δικαιοσύνη, έτσι ώστε να απονέμεται σε εύλογο χρόνο με συνθήκες διαφάνειας και ασφαλώς ανεξαρτησίας».

Βελτίωση στους βασικούς δείκτες

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα Πρωτοδικεία της χώρας, για την έκδοση αποφάσεων κατά το δικαστικό έτος 2023-2024 χρειάστηκαν 774 ημέρες.

Κατά το δικαστικό έτος 2024-2025 χρειάστηκαν 383 ημέρες και κατά τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη χρειάστηκαν 357 ημέρες. Δηλαδή, μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων από τα 2 χρόνια σε ένα χρόνο και παράλληλα εκκαθαρίστηκαν και υποθέσεις παρελθόντων ετών.

Αναλυτικότερα, από άλλη οπτική σκοπιά, το 2023-2024 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 201.479 υποθέσεις και περαιώθηκαν 173.714 (ποσοστό 86,2%).

Το 2024-2025 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 417.565 υποθέσεις και περαιώθηκαν 415.555 (99,6%).

Τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη εισήλθαν 588.339 υποθέσεις και περαιώθηκαν 618.239 (105,1%).

Στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, αυτό των Αθηνών, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων ήταν πριν το Δικαστικό Χάρτη 1.448 ημέρες, ενώ μετά την εφαρμογή του Χάρτη και αφού παρήλθαν 18 μήνες εφαρμογής του, απαιτήθηκαν 478 ημέρες.

Αναλυτικότερα, το δικαστικό έτος 2023-2024 εισήλθαν 70.014 υποθέσεις και περαιώθηκαν 60.182, δηλαδή ποσοστό 86% και στους 18 μήνες εφαρμογής του Χάρτη εισήλθαν 249.028 υποθέσεις και περαιώθηκαν 280.761, ποσοστό 112,7%.

Τώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισής της με το μέσο χρόνο έκδοσης τελεσίδικης απόφασης από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα στην Ελλάδα, για το α΄ τρίμηνο του 2026, η διάρκεια έκδοσης απόφασης εκτιμάται στις 309 ημέρες και ο χρόνος έκδοσης απόφασης στο δεύτερο βαθμό θα είναι στις 325 ημέρες.

Κατά συνέπεια, μέσα στο 2027 θα επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου έκδοσης τελεσίδικης απόφασης με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών.

Επίσημα στοιχεία για Δικαστικό Χάρτη