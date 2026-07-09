Το σόι σου: Τι θα δούμε στο τελευταίο απολαυστικό επεισόδιο της σεζόν

Μια μοιραία σύμπτωση για τους ήρωες της σειράς “Το σόι σου” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, μετά από μια αλυσίδα ψεμάτων, παρανοήσεων και παρορμητικών αποφάσεων, καταλήγουν όλοι μαζί στο ίδιο resort.

Κι ενώ η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κάνει τον Χαμπέα να παραδεχτεί το ψέμα του, η Χαρά προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα που της έφερε ο Νάσος: έφτασε η στιγμή να κάνει τη θητεία του στο στρατό!

Τα πράγματα, βέβαια, θα πάρουν απρόσμενη τροπή, όταν ο Σάββας θα τους βρει σε τρυφερές στιγμές στην πισίνα και η αντίδρασή του θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο!

Κι ενώ η Μπέλα με τον Χρήστο καταφτάνουν στο resort, η Λυδία κρατάει την Αλεξάνδρα «όμηρο», δεν την αφήνει να πάει πουθενά, μέχρι να μαζευτούν όλοι!

Η οικογένεια Τριανταφύλλου ετοιμάζεται για μια πολυαναμενόμενη επιστροφή, η οποία θα γίνει, όμως, με τον πλέον αναπάντεχο τρόπο και η Μπέλα πρόκειται να βρεθεί μπλεγμένη σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε με τίποτα να υπολογίσει.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι μας εύχονται καλό καλοκαίρι αποδεικνύοντας, για ακόμα μια φορά, πως μαζί δεν κάνουν και χώρια δεν μπορούν… και πως οι περιπέτειες για τις δύο οικογένειες δεν έχουν τελειώσει ακόμα!

Η μοιραία συνάντηση…

Η «επιχείρηση» του Μιχάλη…

Η «ήπια» αντίδραση του Σάββα!

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