LIVE – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
- Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να διατηρηθούν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ.
- Το δεύτερο κύμα νυχτερινών επιθέσεων εξαπολύθηκε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου «έχει πλέον λήξει».
- Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «ως αντίποινα» για την επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά.
- Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά υποδομών.