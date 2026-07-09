LIVE – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

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Διεθνή Νέα

Ιράν
Πηγή: Reuters
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Οι τελευταίες εξελίξεις

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

  • Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να διατηρηθούν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το δεύτερο κύμα νυχτερινών επιθέσεων εξαπολύθηκε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου «έχει πλέον λήξει».
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν «ως αντίποινα» για την επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά.
  • Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά υποδομών.

 

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