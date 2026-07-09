Δικαστής επιτρέπει στην Ε. Τζιν Κάρολ να εισπράξει τα 5,8 εκατ. δολάρια από τον Τραμπ

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Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψε στην αρθρογράφο και συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ να εισπράξει αποζημίωση σχεδόν 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτελώντας την απόφαση του 2023 με την οποία σώμα ενόρκων έκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Η απόφαση εκδόθηκε από τον ομοσπονδιακό δικαστή Λιούις Κάπλαν στο Μανχάταν και αφορά το αρχικό ποσό των 5 εκατ. δολαρίων, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους, σύμφωνα με το Reuters.

Τα χρήματα ήταν δεσμευμένα μέχρι να κριθεί η έφεση

Το ποσό παρέμενε σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow) όσο εκκρεμούσε η έφεση του Τραμπ.

Ωστόσο, στις 29 Ιουνίου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Κανένας από τους εννέα δικαστές, ούτε οι τρεις που είχαν διοριστεί από τον ίδιο τον Τραμπ, δεν διατύπωσε διαφωνία με την απόφαση.

Λιγότερο από μία ώρα μετά τη νέα απόφαση του δικαστή Κάπλαν, ο Τραμπ άσκησε νέα έφεση στο Ομοσπονδιακό Εφετείο του Μανχάταν.

Η αντίδραση της πλευράς Τραμπ

Εκπρόσωπος των δικηγόρων του Αμερικανού προέδρου χαρακτήρισε την υπόθεση «κυνήγι μαγισσών».

«Ο αμερικανικός λαός βρίσκεται στο πλευρό του προέδρου Τραμπ και απαιτεί τον άμεσο τερματισμό όλων των κυνηγιών μαγισσών, συμπεριλαμβανομένης της φάρσας της υπόθεσης Κάρολ, που χρηματοδοτήθηκε από τους Δημοκρατικούς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Οι δικηγόροι της Κάρολ δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο.

«Θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά»

Σε δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, οι συνήγοροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι η Κάρολ θα έπρεπε να περιμένει πριν εισπράξει την αποζημίωση, έως ότου το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάσει νέο αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Τραμπ θα υποστεί «ανεπανόρθωτη ζημιά» εάν η Κάρολ προχωρήσει, όπως έχει δηλώσει, στη δωρεά των χρημάτων, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν πρακτικά αδύνατο να ανακτηθούν, ακόμη και αν αργότερα ανατρεπόταν η απόφαση.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ακόμη ότι η άμεση καταβολή της αποζημίωσης θα έπληττε την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη, επικαλούμενοι τις καταγγελίες περί πολιτικά υποκινούμενης «εργαλειοποίησης» του δικαστικού συστήματος.

Δικαστική διαμάχη σχεδόν επτά ετών

Η 82χρονη σήμερα Ε. Τζιν Κάρολ και ο 80χρονος Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται αντιμέτωποι στα δικαστήρια εδώ και σχεδόν επτά χρόνια.

Η πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle κατηγόρησε δημόσια τον Τραμπ ότι τη βίασε περίπου το 1996 σε δοκιμαστήριο του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν.

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «φάρσα» και «απάτη», υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την Κάρολ και ότι εκείνη επινόησε την καταγγελία για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της.

Το σώμα ενόρκων επιδίκασε στην Κάρολ αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δυσφήμηση που προκλήθηκε από δηλώσεις του Τραμπ το 2022, χωρίς όμως να κρίνει ότι είχε αποδειχθεί ο βιασμός.

Και δεύτερη αποζημίωση ύψους 83,3 εκατ. δολαρίων

Σε ξεχωριστή δίκη, τον Ιανουάριο του 2024, διαφορετικό σώμα ενόρκων επιδίκασε στην Κάρολ αποζημίωση 83,3 εκατ. δολαρίων για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ το 2019, όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις καλύπτονται από την προεδρική ασυλία.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το 2ο Ομοσπονδιακό Εφετείο του Μανχάταν αρνήθηκε να ακυρώσει και αυτή την απόφαση, ενώ η νομική μάχη μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται.