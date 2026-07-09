Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους», όχι με αμερικανικές απειλές

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απέστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών. Διευκρίνισε ότι η ομαλή διεθνής ναυσιπλοΐα μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με όρους που θα θέσει η Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι «αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».

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Διεθνή Νέα

Γκαλιμπάφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών, έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
  • Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».
  • Ο κ. Γκαλιμπάφ διαμήνυσε ότι η ομαλή διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με όρους που θα θέσει η Τεχεράνη και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών, έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».

Παράλληλα, ο κ. Γκαλιμπάφ διαμήνυσε ότι η ομαλή διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με όρους που θα θέσει η Τεχεράνη και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

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