Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους», όχι με αμερικανικές απειλές

Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικούς όρους» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών, έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».
آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، میخورید.
دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز میشود نه با تهدیدات آمریکایی.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026
Παράλληλα, ο κ. Γκαλιμπάφ διαμήνυσε ότι η ομαλή διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με όρους που θα θέσει η Τεχεράνη και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.