Ιράν κατά Τραμπ: «Εγκληματίας και δολοφόνος – Δεν θα απαντήσουμε στις ύβρεις με ύβρεις, αλλά με πράξεις»

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Σκληρή απάντηση στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν κορυφαίοι αξιωματούχοι του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ακολουθεί πολιτική απειλών και βίας, ενώ υποστήριξαν πως η Τεχεράνη δεν εμπιστεύτηκε ποτέ τις προθέσεις της Ουάσιγκτον.

Οι αντιδράσεις ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να πλήξουν ξανά το Ιράν, χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες «καθάρματα» και «τρελούς» και υποστήριξε ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών έχει πλέον τερματιστεί.

اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می فهمد! — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 8, 2026

«Ο Τραμπ είναι εγκληματίας και δολοφόνος»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, υποστήριξε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος.

«Οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ, από τις προσβολές προς τον ιρανικό λαό μέχρι τις απειλές για νέες επιθέσεις, δεν αποτελούν ένδειξη ισχύος, αλλά παραδοχή της αποτυχίας μιας πολιτικής που βασίστηκε επί χρόνια στη βία, στις κυρώσεις και στις απειλές, χωρίς να καταφέρει να λυγίσει τον ιρανικό λαό», ανέφερε.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία και δολοφόνο», προσθέτοντας ότι «μαζί του πρέπει να μιλά κανείς στη δική του γλώσσα, γιατί, όπως φαίνεται, μόνο τη γλώσσα της ισχύος

καταλαβαίνει».

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (انفال، ۵۸) یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا از همان گام نخست، نه بر پایهٔ اعتماد، بلکه بر مبنای سازوکار روشن «تعهد در برابر تعهد» تنظیم شد؛ چراکه هیچ نشانه‌ای… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 8, 2026

«Οι ΗΠΑ δεν έδειξαν ποτέ καλή πίστη»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, υποστήριξε ότι από την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων η Τεχεράνη δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στις προθέσεις της Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν στηρίχθηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά στην αρχή των αμοιβαίων δεσμεύσεων, καθώς «δεν υπήρξε ποτέ καμία ένδειξη καλής πίστης από την άλλη πλευρά».

Παράλληλα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης, τόσο με τις μονομερείς ενέργειές τους όσο και με τις στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Δεν θα απαντήσουμε στις ύβρεις με ύβρεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέλεξε πιο σύντομη αλλά εξίσου αιχμηρή απάντηση.

«Δεν θα απαντήσουμε στη χυδαιότητα με χυδαιότητα, αλλά με πράξεις», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Sky News.

Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων έρχονται σε μια περίοδο νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις και τις εκατέρωθεν απειλές για περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες.